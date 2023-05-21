Школьники устроили ДТП в Актюбинской области: пострадала девочка

В Актюбинской области автомобиль, на котором ехали 5 школьников, попал в ДТП, один ребенок получил травмы, сообщает Zakon.kz.

В Байганинском районе Актюбинской области по улице Молдагуловой в селе Караулкельды 20 мая около 09:50 столкнулись автомобиль "НИВА" и "Лада приора".

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области, в автомобиле находились 5 школьников. В результате ДТП пострадала девочка 2011 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в районном управлении полиции.