Каковы основные причины храпа

Около 10% населения всего мира сталкивается с проблемой храпа. Обычно храп указывает на наличие тревожных изменений в организме человека. Иногда сам храп часто является опасным для здоровья, особенно когда сопровождается громкими звуками и вызывает паузы в дыхании, сообщает Zakon.kz.

Вот некоторые из возможных причин, которые могут быть связаны с вашим храпом.

Заложенность носа: это распространенная проблема, особенно у людей с аллергией. Затрудненное дыхание из-за заложенного носа может приводить к храпу. Заложенность носа также может быть связана с хроническим воспалением носовых пазух, кривизной носовой перегородки или беременностью.

Форма неба: у людей с более толстым, низким и мягким небом могут возникать проблемы с правильным дыханием во время сна, что может вызывать храп.

Избыточный вес: исследования университета Хельсинки показывают, что правильное питание и регулярная физическая активность могут помочь избавиться от храпа. Ожирение и избыточный вес увеличивают вероятность проблем с дыханием во время сна, так как излишний жир в области шеи может оказывать давление на трахею и затруднять дыхание.

Употребление алкоголя: алкоголь способствует расслаблению мышц дыхательных путей, что может усилить храп.

Положение тела во время сна: если вы спите на спине, вероятнее всего, будете просыпаться по ночам и храпеть. Рекомендуется спать на боку, чтобы снизить риск храпа.

Возраст и пол: статистика показывает, что после 30 лет увеличивается вероятность храпа. Чаще всего проблемы с храпом возникают после 40 лет и чаще встречаются у мужчин.

Проблемы со щитовидной железой также могут быть связаны с храпом. Увеличение размера щитовидной железы может вызвать храп из-за сдавления дыхательных путей. Другие симптомы проблем со щитовидной железой включают усталость, резкие колебания веса и выпадение волос. Если у вас есть подозрения на нарушение функции щитовидной железы, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения.