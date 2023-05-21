В США директоров общежития уволили за использование местоимений

Использование слов "он/его", "она/ее" в электронных письмах привело к увольнению двух директоров общежития из небольшого христианского колледжа в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Их бывший работодатель, Университет Хоутона, хотел, чтобы они отказались от идентификаторов в соответствии с новой политикой для форматов электронной почты, введенной в сентябре. Оба отказались и были уволены, пишет ABC News.

Шуа Уилмот и Рейган Селайя, два бывших директора общежития небольшого христианского университета в западной части Нью-Йорка, заявили, что их имена нетипичные и требуют уточнений, чтобы студенты не путали их гендер.

"Меня зовут Шуа. Это необычное имя. И оно заканчивается на гласную "а", которая во многих языках традиционно женского рода. Если вы получите от меня электронное письмо и не знаете, кто я такой, возможно, вы не сможете определить мой пол", — сказал Уилмот.

Между тем, споры дошли до кампусов религиозного колледжа. Недавние увольнения побудили более 700 выпускников Хоутона подписать петицию в знак протеста.

Также в США 14 человек потеряли зрение из-за зараженных глазных капель.