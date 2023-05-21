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Метеор на сверхзвуковой скорости пролетел над небом Австралии

метеорит Фото: freepik
Небо северного Квинсленда обрело зеленый, а затем желтый оттенок после того, как метеор пролетел сквозь атмосферу, взорвался и упал на землю с ужасным грохотом, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения аэропортом Кэрнса, видно, что небо загорается зеленым, а затем желтым.



Жители небольшого городка Кройдон, примерно в 500 км к западу от Кэрнса, сообщили в социальных сетях, что они также почувствовали взрыв и услышали сильный хлопок.

Доктор Брэд Такер, астрофизик из Австралийского национального университета, сообщил Guardian Australia, что размер камня, вероятно, составляет от 0,5 до 1 метра, что делает его метеором меньшего или среднего размера. Скорость метеора, по подсчетам ученого, составила до 150 000 км/ч (скорость звука в воздухе равна 1235 км/ч).

Большинство метеоров состоят из каменистого хондрита, но зеленоватый цвет до удара в этом случае, скорее всего, был вызван перегревом фрагментов железа и никеля.

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