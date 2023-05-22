Главное за день: задержаны причастные к побегу Кудебаева, Масимов не согласен с приговором

Четверых подозреваемых, причастных к побегу Кудебаева, задержали в Кыргызстане. Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор. Об этом и других новостях – в подборке Zakon.kz за 22 мая.

Казахстан

По уголовному делу о незаконном пропуске через границу бывшего начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева, которое расследует военная прокуратура Кыргызстана, задержали четырех человек.

Экс-глава КНБ Карим Масимов подал апелляцию. 24 апреля его осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года.

Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев рассказал о новшествах сдачи ЕНТ в 2023 году. Одним из важных моментов основного ЕНТ нынешнего года является предоставление двух попыток сдачи тестов и возможность с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

Казахстанским банкам вновь разрешат вывозить из страны российские рубли.

Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев назвал преимущества для Казахстана от безвизового режима с Китаем.

В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Сингапура Халимы Якоб. Она прибыла в Астану с государственным визитом 21 мая. Глава государства наградил ее орденом "Достық" I степени. Также Касым-Жомарт Токаев назвал визит президента Сингапура историческим событием.

Экс-заместитель председателя Мажилиса Балаим Кесебаева назначена главой Департамента юстиции Алматы.

В преддверии сезона летних каникул и отпусков в Комитете по защите прав потребителей рассказали, можно ли проносить на базы отдыха свою еду и напитки.



Правительство утвердило новый Генеральный план Алматы до 2040 года. Одним из его ключевых аспектов и отличий от предыдущих документов стал переход от моноцентричной модели развития к созданию в городе пяти новых полицентров. Каждый из них станет самодостаточным районом и обеспечит принципы и условия устойчивого развития территории с регулируемой урбанизацией.

Эксперт по транспорту ТОО "НИИ "Алматыгенплан", разработчик Генерального плана Роман Барабанов рассказал, что для воплощения транзитно-ориентированного развития в реальности необходима организация коридоров магистрального общественного транспорта (БРТ, ЛРТ, метро).

Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список финансовых пирамид. С полным списком можно ознакомиться здесь.

В Алматы неспокойно

В Алматы пьяный водитель Toyota сбил полицейского. Сотрудник полиции в момент наезда находился на проезжей части и пытался остановить автомобиль за нарушение ПДД. Также в городе произошел другой инцидент – водитель сбил ребенка и въехал в детскую площадку. 7-летнего мальчика доставили в больницу. А вот ночью в микрорайоне Аксай-3 произошла массовая драка. Под Алматы большегруз с 7-ю новыми Tesla перевернулся.

Мир

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к избирателям. Он попросил их, чтобы они задали себе несколько вопросов.

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса ATA Синан Оган заявил о поддержке действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, который состоится 28 мая.

На парламентских выборах в Греции победила правящая партия. Консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса набрала 40,79% голосов и получила146 мест в 300-местном парламенте.

В Канаде раскритиковали позу Джастина Трюда на фото с корейским политиком. Под щелчки фотокамер Ким Чжин Пё приподнялся на цыпочки, подшучивая над 20-сантиметровой разницей в росте между двумя лидерами. Трюдо на мгновение наклонился до уровня Кима, вызвав смех корейской делегации. Затем он раздвинул ноги, чтобы оказаться на одинаковой высоте с Кимом. Отмечается, что этот жест известен в Южной Корее как "манерные ноги". Таким образом Трюдо "сравнял" разницу в росте.

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск актера Алексея Панина. В начале мая 2023 года против Панина в России возбудили уголовное дело за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" после поста о теракте на Крымском мосту.

В зоопарке Шымкента родилась красная волчица. Щенок появился на свет еще в начале апреля, но администрация зоопарка сообщила об этой радостной новости только 22 мая, так как они ждали, чтобы малышка подросла и окрепла. Назвали волчицу Ракша.

Образ казахской музы Dior повторила Натали Портман в Каннах. Стоит отметить, что оригинал наряда хранится в Метрополитен-музее, а впервые в нем появилась Алла Ильчун – муза Кристиана Диора с казахскими корнями. Легендарная модель позировала в платье Junon в конце 40-х годов.

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