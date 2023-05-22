В Астане задержали разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии

Фото: pexels

22 мая 2023 года в Астане задержали гражданина Германии, который четыре года находился в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП задержали мужчину 63 лет. Он находился в международном розыске с 2019 года. "Уголовный преступник разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ст. 177 "Изнасилование" УК Германии. Он водворен в ИВС ДП Астаны", – сообщает пресс-служба ДП города Астана. Ранее разыскиваемого во Франции мужчину задержали в Алматы. Читайте также Полиция Алматы ищет трюкача на мопеде

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