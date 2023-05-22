Теплотрасса горела в Павлодаре
Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре 22 мая загорелась обшивка теплотрассы, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС Павлодарский области, сообщение о горении поступило в 15:35. На место выехали пять сотрудников и одна единица автотранспорта.
"По прибытию обнаружено горение сухой травы, обшивки теплоизоляционных труб. Площадь горения обшивки теплоизоляционных труб – 150 пог. м., сухой травы и мусора на общей площади 400 кв. м.", – говорится в сообщении.
Фото: ДЧС Павлодарской области
Как отметили в ДЧС, дополнительно были направлены два сотрудника и одна единица автотранспорта.
Локализация в 15:57, ликвидация в 16:35.
Ранее в Павлодаре пожарным удалось потушить пожар на городской свалке отходов, который горел более двух суток.
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