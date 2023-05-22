Кроссовер врезался в дерево и провалился в арык в Алматы

ДТП с участием кроссовера Chery Tiggo произошло в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Супружеская пара выезжала со своего двора на проспект Аль-Фараби.

По словам женщины за рулем, выехав на дорогу, она попыталась вернуть руль после поворота в начальное положение, но машина продолжила движение вправо.

В результате чего, перелетев бордюр, автомобиль врезался в дерево, потом провалился в арык.

Супруги вызвали скорую помощь. После осмотра врачи не стали их госпитализировать.

По словам пострадавших, помимо того, что машина не слушалась руля, не сработала ни одна из подушек безопасности, несмотря на то, что удар был очень сильным.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz