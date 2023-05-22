Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кроссовер врезался в дерево и провалился в арык в Алматы

Кроссовер врезался в дерево и провалился в арык в Алматы Фото: Zakon.kz
ДТП с участием кроссовера Chery Tiggo произошло в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Супружеская пара выезжала со своего двора на проспект Аль-Фараби. 

По словам женщины за рулем, выехав на дорогу, она попыталась вернуть руль после поворота в начальное положение, но машина продолжила движение вправо.

В результате чего, перелетев бордюр, автомобиль врезался в дерево, потом провалился в арык.

Супруги вызвали скорую помощь. После осмотра врачи не стали их госпитализировать.

По словам пострадавших, помимо того, что машина не слушалась руля, не сработала ни одна из подушек безопасности, несмотря на то, что удар был очень сильным.

Кроссовер врезался в дерево и провалился в арык в Алматы

Фото: Zakon.kz

Кроссовер врезался в дерево и провалился в арык в Алматы

Фото: Zakon.kz

Кроссовер врезался в дерево и провалился в арык в Алматы

Фото: Zakon.kz

Кроссовер врезался в дерево и провалился в арык в Алматы

Фото: Zakon.kz

Кроссовер врезался в дерево и провалился в арык в Алматы

Фото: Zakon.kz

Кроссовер врезался в дерево и провалился в арык в Алматы

Фото: Zakon.kz

Читайте также

Двух человек на самокате сбил водитель маршрутки в центре Уральска

В Павлодаре ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб

В Семее малыш выпал из окна 4 этажа

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
небо
Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая
Алексей Панин МВД Розыск
Алексея Панина объявили в международный розыск
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления