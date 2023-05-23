"Казфосфат" реализует значимые проекты: жилье, благотворительность и благоустройство регионов

С приходом нового руководства с августа 2021 года акционеры и менеджмент компании "Казфосфат" в буквальном смысле развернули масштабную работу по исполнению поручения президента Касым-Жомарта Токаева по вопросам реализации социальных проектов.

Среди них: обеспечение жильем сотрудников предприятия, повышение заработной платы, благотворительные проекты и благоустройство регионов. Таким образом, за короткое время "Казфосфат" стал не только одним из важных промышленных предприятий страны, но и компанией, активно реализующей значимые социальные программы.

К примеру, в 2022 году руководство компании вручило ключи от 72-х квартир в г. Каратау работникам предприятия. Заветные квадратные метры в первую очередь получили многодетные семьи, ветераны, инвалиды труда, а также сотрудники ГПК "Чулактау".

Все они до этого не имели собственного жилья. Вместе с жильем компанией был построен новый парк с детскими игровыми, спортивными площадками и воркаут-зоной. А чтобы дети сотрудников компании проводили свой досуг полезно, возле дома были построены поля для футбола и баскетбола. Некогда бесхозные и пустые площадки сейчас не узнать. После проведения освещения, высаженных саженцев деревьев и газонов во дворе стало уютно и по-особому атмосферно.

Фото: "Казфосфат"

И в этом году программа по обеспечению жильем сотрудников компании идет полным ходом. Так, после окончания строительства жилого комплекса "Үш Би" в городе Жанатас среди работников, молодых специалистов и малоимущих семей будут распределены еще 226 квартир. На данный момент это рекордный показатель последних лет среди промышленных предприятий страны. В этом жилом комплексе будет функционировать свой спортивный зал, а для отдыха жителей будет проведена реновация аллеи с разновидными зелеными насаждениями.

Фото: "Казфосфат"

Такая планомерная работа, проводимая компанией "Казфосфат" в течение двух последних лет, станет колоссальной поддержкой для более трехсот семей, нуждающихся в жилье, и придаст большой импульс в развитии сел и городов региона.

Кроме того, в сотрудничестве с АО "Отбасы Банк" компания рассматривает возможность реализации льготного кредитования для своих работников. На сегодняшний день заключено соглашение, которое содержит в себе детальную информацию по выдаче выгодных жилищных займов для работников компании.

Фото: "Казфосфат"

Еще одним приоритетным направлением компании является благоустройство улиц и мест отдыха регионов, где работают подразделения "Казфосфата". Например, в 2021 году компания полностью реконструировала набережную "Үшбұлақ" в городе Тараз. Была благоустроена территория вдоль берега, высажены деревья и газоны, установлены удобные скамейки для отдыха, а для детишек оборудована игровая площадка. Чтобы можно было насладиться водной прохладой, построен безопасный пирс на реку. Компания также полностью отремонтировала пешеходный мост, который долгие годы простаивал в нерабочем состоянии. А сейчас мост стал важной дорогой, которая не только сокращает путь жителям, но и является местной достопримечательностью. Любимым местом горожан стал и искусственно созданный прогулочный островок.

Фото: "Казфосфат"

А в селе Шайқорық Жамбылской области запланировано строительство нового парка отдыха для населения. Для того, чтобы в свободное время жители занимались спортом, будет установлено современное спортивное оборудование и размещен необходимый инвентарь. Для маленьких жителей - отдельные детские игровые площадки.

Компания реализует свою деятельность не только в Жамбылской области, но и в других регионах, в которых расположены подразделения "Казфосфата".

Так, в селе Кумкент Туркестанской области предприятие планирует финансирование проекта по освещению улиц. Такая мера позволит существенно повлиять на обеспечение безопасности на улицах села.

Компания уделяет особое внимание поддержке общественных организаций, которые в свою очередь помогают людям с особыми потребностями, ветеранам и детским домам.

Отметим, что в 2022 году компанией "Казфосфат" только в Жамбылской области на благотворительность было выделено около 1,2 млрд тенге. И такая активная благотворительная деятельность будет продолжена.

В компании "Казфосфат" уверены, что все перечисленные меры, направленные на социальную поддержку работников предприятия и населения, окажут положительное влияние на развитие регионов.