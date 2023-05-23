Где в Алматы можно купаться

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали, где в городе безопасно купаться, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Постановлением акимата города определены три места для купания в этом году. Это озеро Сайран – восточные и западные стороны, а также Большой Алматинский канал – роща Баумана и роща Гульдер", – сказал начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов.

Однако, ранее сообщалось, что в этом году алматинцы не смогут насладиться жаркими летними днями у озера Сайран. На водохранилище планируют благоустроить прилегающую территорию, из-за чего искусственное озеро наполнять водой не будут.

"Всего в городе и в предгорных районах имеется 44 водоема, из которых 12 представляют опасность для населения в период купального сезона. В целях недопущения несчастных случаев, ДЧС проводит рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии, спасателей Службы спасения и РОСО, а также волонтеров". Ануар Юсупов

Кроме того, с 15 мая над водоемами начали запускать дроны, которые помогают отследить и предупредить тех, кто купается в неположенных местах.