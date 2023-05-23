На пешеходном переходе насмерть сбили ребенка в Актобе
Фото: скриншот видео
В Актобе 22 мая 2023 года под колесами автомашины погиб ребенок, сообщает Zakon.kz
Трагедия произошла вечером в пригородном поселке "Жана Коныс".
"Примерно в 18:30, по улице Алматинская, водитель автомобиля Honda на пешеходном переходе допустил наезд на ребенка. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование",– отметил исполняющий обязанности начальника УМПС ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов.
Школьница от полученных травм скончалась в больнице.
Ранее в Актобе перевернулся автомобиль со школьниками, восемь детей госпитализировали.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ