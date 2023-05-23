Административную ответственность введут за распространение недостоверной информации

Депутаты Мажилиса разработали поправки в ряд законодательных актов по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы, сообщает Zakon.kz.

В рамках законопроекта планируется введение административной ответственности за распространение недостоверной информации.

В обосновании проекта говорится, что в ходе мониторинга информационного пространства за 2022 год выявлено 278 нарушений, связанных с распространением заведомо ложной информации, из них 247 распространены в социальных сетях ("Facebook" – 83, "Instagram" – 74, "Telegram" – 56, "Tiktok" – 7, "Youtube" – 27), 31 – на интернет-ресурсах, таких как kaztag.kz, caravan.kz, ulusmedia.kz и др.

Поскольку факты распространения фейковой информации получают все более широкое распространение, целесообразно установить за распространение заведомо ложной информации, если данные деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, административную ответственность с определением санкции в виде штрафа.

Так в КоАП добавится часть первая статьи 73-4 следующего содержания:

"Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, а равно с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ,– влечет штраф на физическое лицо в размере 160 месячных расчетных показателей или административный арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере 550 МРП (1 897 500 тенге) либо административный арест на срок 20 суток."

Одновременно с этим разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы. Данными поправками из Уголовного кодекса планируют исключить часть первую статьи 274, объединив ее с частью второй в следующей редакции:

Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ; лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние; – наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (до 10 350 000 тенге) показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Помимо этого в закон "О рекламе" внесут уточнение, которое позволит разграничить сферу его действия от закона, регулирующего онлайн-платформы и онлайн-рекламу.

Из закона "Об информатизации" исключат понятия "сервис обмена мгновенными сообщениями" и "онлайн-платформа", а также статьи, регулирующие деятельность иностранных онлайн-платформ. Их планируют перенести в закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.