В полиции Алматы рассказали подробности смерти туриста из Австралии

Фото: Zakon.kz

21 мая австралийский турист отправился на прогулку на Большое Алматинское озеро (БАО) и перестал выходить на связь. Сегодня, 23 мая, пропавшего туриста нашли мертвым, сообщает Zakon.kz.

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