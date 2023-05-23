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В полиции Алматы рассказали подробности смерти туриста из Австралии

Полиция Алматы рассказала подробности смерти туриста из Австралии Фото: Zakon.kz
21 мая австралийский турист отправился на прогулку на Большое Алматинское озеро (БАО) и перестал выходить на связь. Сегодня, 23 мая, пропавшего туриста нашли мертвым, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Алматы уточнили, что тело Herd Jake Michael обнаружено без признаков насильственной смерти.

"Личные вещи находились при себе. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза".Начальник УП Алмалинского района Есен Искаков

О поисках туриста стало известно утром 23 мая: работал оперативный штаб, были задействованы все экстренные службы города, дрон и вертолет.

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Также полиция завела дело. Вечером 23 мая спасатели РОСО сообщили, что туриста нашли мертвым.

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