Экибастузец отсудил у коммунальщиков около полумиллиона тенге

Житель Экибастуза подал иск против "Экибастузтеплоэнерго" за то, что после аварии на ТЭЦ он остался без тепла, а также у него разморозилось жилье, лопнули трубы и батареи, сообщает Zakon.kz.

Горожанин сначала напрямую обращался к монополисту с просьбой возместить ущерб, отмечает телеканал "Астана". А когда ответа не получил, пошел за справедливостью к Фемиде. В претензии экибастузец указал, что ему пришлось за свой счет делать ремонт, покупать стройматериалы. Все обошлось ему в 366 тысяч тенге. Кроме материального, мужчина потребовал возместить ему и моральный ущерб. Из-за холода в доме заболели дети. Их даже госпитализировали.

"Экибастузским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску гражданина С. к ТОО "Экибастузтеплоэнерго" о возмещении вреда. В судебном заседании доводы истца нашли свое подтверждение. Суд частично удовлетворил требования. Взыскал сумму материального ущерба в размере 365 740 тенге, сумму морального вреда снизил до 100 тыс. тенге. Решение суда не вступило в законную силу". Пресс-секретарь Павлодарского областного суда Адель Ибраева

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.



Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.