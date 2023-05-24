Шымкентцы боятся отпускать детей в парк из-за старых каруселей
Корреспонденты Первого канала "Евразия" сообщили, что жители Шымкента волнуются за детей, говорят, что немало старых каруселей и горок, которые требуют замены.
Как рассказал очевидец Юрий Осипов, всё началось с того, что в одном из популярных парков люди застряли на большой высоте. Аттракцион "Байтерек" поднимает любителей экстрима на высоту 32 метра, а затем начинает вращаться. Но "развлекательный аппарат" дал сбой.
Среди зависших в воздухе был и Роман Кочетков, который теперь уверен: нельзя рисковать жизнями людей ни при каких обстоятельствах. По его словам, надо утилизировать все эти аттракционы, закрыть и поставить какие-нибудь более новейшие.
Представители парка уверяют, что сейчас все аттракционы работают исправно. В их числе и тот самый "Байтерек", которому 8 лет.
"Автомат выбило, когда карусель поднималась наверх. Пока наши специалисты подошли и спустили его, прошло около 7 минут. На каруселях было всего 12 человек"заместитель директора парка Ерболта Толеев
Чиновники отреагировали на беспокойство горожан и заверяют, что бояться нечего. А за безопасность в первую очередь отвечают владельцы аттракционов.
В управлении предпринимательства отметили, что в городе четыре парка развлечений с аттракционами, и большинство из этих аттракционов не ниже 2010 года выпуска. Есть и совсем старые аттракционы, но их 1–2 штуки.
Ранее мы сообщали, что в одном из парков Шымкента несколько человек застряли на большой высоте после поломки аттракциона. Аттракцион завис на большой высоте более чем на 20 минут. Многие посетители парка начали паниковать и бояться за свои жизни. Благо их удалось спустить без серьезных последствий. Деньги за билет, несмотря на "ужасающие" неудобства, людям вернуть отказались.