Монополист лишился полутора миллиардов тенге из-за необоснованной сверхприбыли

В Казахстане монополист злоупотребил своим положением. Теперь он заплатит штраф в один миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

Главная транспортная прокуратура выявила ТОО "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс – Казахстан". Оно воспользовалось монопольным преимуществом на оказание услуг по приемке, хранению и отпуску жидких грузов в границах железнодорожных путей и необоснованно получало сверхприбыль в течение двух лет.

Было возбуждено административное производство по части 3 статьи 159 КоАП.

"Собранный материал был рассмотрен в Специализированном межрайонном административном суде города Астаны. Монополиста признали виновным в совершении административного правонарушения", – говорится в сообщении.

Суд обязал его выплатить штраф в размере 1 094 593 950 тенге и конфисковал незаконно полученный монопольный доход на сумму 579 826 102 тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее другого монополиста оштрафовали на 78 миллионов тенге за завышенные цены на газ.