Вправе ли работодатель обязывать работника выплатить штраф за досрочное расторжение трудового договора

Имеет ли право работодатель обязывать работника выплатить штраф за досрочное расторжение трудового договора? Такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz

В Минтруда пояснили, что согласно п. 1 ст. 22 Трудового кодекса РК работник имеет право на заключение, изменение, дополнение, прекращение трудового договора в порядке и на условиях, предусмотренных кодексом.

"Данные права основаны на нормах Конституции Республики Казахстан (ст. 23, 24, 28, 29 и др.) и иных законодательных актах РК. Свобода труда, закрепленная Конституцией РК определяет право работника не только на заключение, но и на изменение, дополнение, прекращение и расторжение трудового договора, которые осуществляются в соответствии с нормами, установленными ТК РК", - отметили в Минтруда.

В связи с чем в ведомстве резюмировали, что работодатель неправомочен препятствовать каким-либо образом наказывать работника за прекращение трудового договора по своей инициативе.