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Законодательство РК

Вправе ли работодатель обязывать работника выплатить штраф за досрочное расторжение трудового договора

Вправе ли работодатель обязывать работника выплатить штраф за досрочное расторжение трудового договора Фото: Zakon.kz
Имеет ли право работодатель обязывать работника выплатить штраф за досрочное расторжение трудового договора? Такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz

В Минтруда пояснили, что согласно п. 1 ст. 22 Трудового кодекса РК работник имеет право на заключение, изменение, дополнение, прекращение трудового договора в порядке и на условиях, предусмотренных кодексом.

"Данные права основаны на нормах Конституции Республики Казахстан (ст. 23, 24, 28, 29 и др.) и иных законодательных актах РК. Свобода труда, закрепленная Конституцией РК определяет право работника не только на заключение, но и на изменение, дополнение, прекращение и расторжение трудового договора, которые осуществляются в соответствии с нормами, установленными ТК РК", - отметили в Минтруда.

В связи с чем в ведомстве резюмировали, что работодатель неправомочен препятствовать каким-либо образом наказывать работника за прекращение трудового договора по своей инициативе.

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