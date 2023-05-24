Торжественные проводы призывников в армию прошли в Алматы

В Алматы в части МЧС прошли торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Этой весной призыву на воинскую службу подлежат около полутора тысяч молодых алматинцев в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва. Ежегодно из Алматы призываются порядка трех тысяч человек. Призывники отправятся проходить срочную воинскую службу в воинские части Министерства обороны, Службы государственной охраны, МЧС, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ. При отборе и распределении учитываются специальности, полученные до призыва.

Комплектование воинских частей осуществляется как по территориальному, так и по экстерриториальному принципу, который предполагает отправку призывников из одного региона страны в другой.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что с 2020 года расширен перечень категорий призывников, имеющих право на отсрочку. В него вошли не только сельские педагоги, но и городские учителя на весь период преподавательской деятельности и лица, проходящие обучение в образовательных учреждениях правоохранительных органов. Сегодня проводить новобранцев пришли родственники, друзья, школьники, и, конечно же, ветераны Вооруженных сил.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Атмосфера на проводах новобранцев была праздничной. Особую торжественность придавал мероприятию оркестр МЧС.

Фото: Zakon.kz

По словам заместителя начальника Департамента по делам обороны по городу Алматы полковника Гаухар Сырлыбаевой, сегодня в Караганду отправится команда из 30 человек Министерства чрезвычайных ситуаций РК.

Фото: Zakon.kz

"На сегодня мы завершили комплектование Пограничной службы Комитета национальной безопасности, отправив молодое пополнение в количестве 250 человек, службы государственной охраны – 10 человек, Министерство чрезвычайных ситуаций сегодня убывает 30 человек, также сегодня в Вооруженные силы отправляем две команды. В целом, общее количество составляет 640 человек. С 25 мая уже будем комплектовать части Национальной гвардии Министерства внутренних дел в количестве 484 человека до 30 июня включительно". Заместитель начальника Департамента по делам обороны Алматы полковник Гаухар Сырлыбаева

Полковник отметила, что при формировании команды все призывники прошли медицинское освидетельствование, определялась степень пригодности, психологическое тестирование, были беседы с психологом. В дальнейшем представители воинских частей дополнительно разговаривают с новобранцами и уже после формируют в команду.

"Ребята настроены позитивно, все психологически устойчивы и рекомендуются для прохождения срочной воинской службы. Сегодня 30 человек – это будущие спасатели МЧС – отправятся в Караганду. Основные критерии для отбора – состояние здоровья, психологическое тестирование с обязательным заключением психолога. В среднем здесь ребятам от 18 до 23 лет". Заместитель начальника Департамента по делам обороны Алматы полковник Гаухар Сырлыбаева

Гаухар Сырлыбаева подчеркнула, что после подписания меморандума молодежь охотно идет на воинскую службу, так как после ее окончания у них есть возможность поступить в вузы без прохождения ЕНТ.

"По ходатайству командира части или бригады у них есть возможность поступить в учебное заведение, в зависимости от того, где они будут служить, на грант. После такого соглашения у многих ребят появилась цель в дальнейшем поступить. Они также могут обучаться на военных кафедрах на гранте и поэтому осознанно идут на воинскую службу". Заместитель начальника Департамента по делам обороны Алматы полковник Гаухар Сырлыбаева

По словам Сырлыбаевой, с будущими спасателями МЧС представители части уже провели предварительные беседы. Призывникам показали видеоролик, где находится войсковая часть и какие функции выполняет структура. Полковник пояснила, что уже 10% призывников изъявили желание остаться на контрактную службу и связать свою жизнь с МЧС. Она отметила, что все призывники демонстрируют хорошую физическую и морально-психологическую готовность, а служить идут с хорошим настроем.

"Согласно действующим нормативно-правовым актам, если юноша имеет среднеспециальное или высшее образование, то по истечении шести месяцев он имеет право сразу заключить контракт и продолжить уже службу на должностях рядового или сержантского состава контрактной службы. Хочу отметить, что все ребята молодые и физически подготовлены". Заместитель начальника Департамента по делам обороны Алматы полковник Гаухар Сырлыбаева

Между тем не пожалели теплых напутственных слов для призывников и ветераны МЧС. Так, со словами напутствия перед призывниками выступил пенсионер, подполковник Турысбек Сартаев, отметив, что отдать гражданский долг Родине – это большая честь.

Фото: Zakon.kz

"Офицеры, сержанты, солдаты, уважаемые родители, хочу поприветствовать наших юных воинов, для которых настало время отдать долг стране. На самом деле это большая честь для ребят, поступивших в ряды МЧС. Быть спасателем – это благородно и большое звание, такие люди в мирное время спасают людей. Хочу пожелать молодым бойцам крепкого здоровья, хорошей службы. Всегда помните – вас ждут дома родители и близкие живыми и здоровыми. Честно служите!" Турысбек Сартаев

Конечно, самыми уважаемыми гостями мероприятия стали родные и близкие новобранцев. Одна из мам призывников Зубайда Аскарова также обратилась к призывникам. В первую очередь она поблагодарила сотрудников части МЧС за их работу, отметив, что все родители уважают и ценят их труд. А молодым юношам она пожелала достойно отслужить в армии на благо страны.

Фото: Zakon.kz

"Будьте настоящими мужчинами и помните, что дома вас ждут ваши родные. Мы вас любим и и очень гордимся!" Зубайда Аскарова

В свою очередь 24-летний призывник из Алматы Максим Юрков рассказывает, что в армию пошел добровольно. По его мнению, служба в армии – это честь и долг каждого мужчины.

Фото: Zakon.kz

"У меня высшее образование по финансовой специальности. В будущем я планирую связать свою специальность с военной сферой. Сегодня меня пришли провожать мои родители, брат, к сожалению, не смог присутствовать. Настроение у меня боевое, и я готов". Максим Юрков

Фото: Zakon.kz

Максим Юрков пожелал всем призывникам удачи, высоких достижений, чтобы каждый выстоял все физические нагрузки, проявил себя только с достойной стороны и благополучно вернулся домой.

Еще один новобранец, 18-летний Диас Аскаров, родом из Караганды, но в Алматы живет очень давно. По его словам, служба в армии – это гражданский долг любого мужчины, полезный жизненный этап, где можно обрести не только специальность, но хорошую физическую форму.

Фото: Zakon.kz

"Сегодня меня приехала проводить вся моя семья. Я рад, что попал именно в эту бригаду. Желаю всем нам легкой, быстрой службы, чтобы этот год пролетел незаметно, а все остальные качества, опыт, я уверен, мы приобретем во время службы". Диас Аскаров

Фото: Zakon.kz

После напутственных слов всем новобранцам дали время попрощаться с родными и друзьями.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В целом, торжественные проводы прошли организованно, было много провожающих – родственников, друзей и срочников, и чувствовалась настоящая атмосфера праздника. Стоит отметить, что все новобранцы идут в армию осознанно и не боятся служить, что, безусловно, радует.

Служба в армии – это важный этап в жизни каждого представителя сильного пола. Здесь призывник пройдет не только школу жизни, морально и физически окрепнет, но и приобретет верных друзей.