Причиной убийства отцом трех детей в Актау могла стать ревность - прокуратура

В резонансном деле об убийстве отцом троих своих детей в Актау появились новые подробности, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры считают, что мотивом могла стать ревность к детям, передает Astana TV.

Дело уже передали в суд. Следствие длилось два месяца. 36-тилетнему актаусцу грозит от 20 лет до пожизненного срока, уточнили в надзорном органе.

"По результатам изучения прокуратурой области в отношении обвиняемого Есенова составлен обвинительный акт по статье 99, части 3 (убийство малолетних лиц) и последний предан суду. Окончательная оценка действиям виновного лица будет дана судом. Начальник управления уголовного преследования прокуратуры Мангистауской области Данияр Тулегенов

Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона города Актау. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.