Американский миллиардер перелил себе кровь сына ради омоложения

Американский миллиардер Брайан Джонсон для омоложения перелил себе кровь 18-летнего сына, сообщает Zakon.kz.

45-летний энтузиаст биотехнологий, которого также называют наиболее "измеряемым" человеком в мире, под наблюдением команды врачей пытается повернуть время вспять, пишет Bloomberg.

Процедура прошла 3 апреля этого года в частной клинике недалеко от Далласа (США). У 18-летнего сына Брайана, по имени Талмейджей, был взят один литр крови, что составляет приблизительно одну пятую от общего объема крови в его организме. Затем кровь была преобразована в плазму и перелита Брайану Джонсону.

Аналогичная процедура была проведена и с 70-летним Ричардом, отцом Брайана, который получил плазму сына после откачивания крови.

Как передает издание, плазмаферез является довольно обычной процедурой для Джонсона. Он уже проводил несколько таких процедур ранее, но от анонимного донора.

Сообщается, что неизвестный юноша подвергся тщательной проверке, поскольку Джонсон хотел убедиться, что он имеет идеальный индекс массы тела, ведет здоровый образ жизни и не страдает от каких-либо заболеваний.

Bloomberg также пишет, что медицинская команда Джонсона одобрила процедуру переливания крови в качестве средства омоложения, несмотря на недостаточное исследование ее влияния на организм человека. Метод используется для предотвращения болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также при снижении когнитивных функций.