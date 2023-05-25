Сабина Алтынбекова поделилась фото с отдыха на Мальдивах
Спортсменка опубликовала ряд фотографий на странице в Instagram.
"Первый день отпуска Мальдивы, спасибо за приятный прием", – сказано в подписи к публикации.
Поклонники оставили восторженные комментарии и отметили изящность Алтынбековой.
На одном из фото прославленная волейболистка держит на руках ребенка, на другом – стоит на берегу океана, на других изображены местные красоты.
Стоит отметить, что в соцсетях Алтынбековой нет семейных фотографий. В конце марта она объяснила, почему удалила фото с мужем в соцсетях. По ее словам, после публикации совместных фото в ее жизни происходят странные вещи. "Определенно есть такое понятие, как "сглаз", – сказала она.
Алтынбекова начала заниматься волейболом в 14 лет. В 2020 году спортсменка вынуждена была приостановить свою карьеру в связи с семейными обстоятельствами.
8 декабря 2022 года она объявила о своем возвращении на игровую площадку: Алтынбекова стала игроком клуба "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов.