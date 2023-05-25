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Сабина Алтынбекова поделилась фото с отдыха на Мальдивах

Сабина Алтынбекова отдых Мальдивы Фото: Instagram/altynbekova_20
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова порадовала подписчиков яркими кадрами своего отдыха на Мальдивских островах, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка опубликовала ряд фотографий на странице в Instagram.

"Первый день отпуска Мальдивы, спасибо за приятный прием", – сказано в подписи к публикации.

Поклонники оставили восторженные комментарии и отметили изящность Алтынбековой.

На одном из фото прославленная волейболистка держит на руках ребенка, на другом – стоит на берегу океана, на других изображены местные красоты.

Стоит отметить, что в соцсетях Алтынбековой нет семейных фотографий. В конце марта она объяснила, почему удалила фото с мужем в соцсетях. По ее словам, после публикации совместных фото в ее жизни происходят странные вещи. "Определенно есть такое понятие, как "сглаз", – сказала она.

Алтынбекова начала заниматься волейболом в 14 лет. В 2020 году спортсменка вынуждена была приостановить свою карьеру в связи с семейными обстоятельствами.

8 декабря 2022 года она объявила о своем возвращении на игровую площадку: Алтынбекова стала игроком клуба "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Алтынбекова Сабина Казахстан Мальдивские острова
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