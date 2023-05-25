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Известная общественница стала внештатным советником акима Алматы

Известная общественница стала внештатным советником акима Алматы Фото: Facebook/kassiyet.omarova
Известная общественница Касиет Омарова назначена внештатным советником акима города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Она будет курировать вопросы инклюзии, защиты права и улучшения качества жизни лиц с ограниченными возможностями.

Касиет Омарова является экспертом по вопросам социального туризма, руководитель проекта "Открывая мир создания доступной среды в музеях Казахстана".

Ранее Бейбут Шаханов был назначен руководителем аппарата акима Алматы.

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