Известная общественница стала внештатным советником акима Алматы

Известная общественница Касиет Омарова назначена внештатным советником акима города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Она будет курировать вопросы инклюзии, защиты права и улучшения качества жизни лиц с ограниченными возможностями.

Касиет Омарова является экспертом по вопросам социального туризма, руководитель проекта "Открывая мир создания доступной среды в музеях Казахстана".

Ранее Бейбут Шаханов был назначен руководителем аппарата акима Алматы.