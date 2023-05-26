В суде рассказали детали приговора экс-главе Управления спорта Алматы

26 мая в Медеуском районном суде №2 вынесли приговор экс-руководителю Управления спорта Алматы Рустему Байсеитову. Его осудили на 4,5 года, сообщает Zakon.kz.

Cуд установил, что с ноября 2020 года по декабрь 2021 года Управлением спорта были проведены конкурсы государственных закупок по реализации комплексных спортивных программ в городе.

"Руководитель Управления спорта по предварительному сговору с начальниками финансово-экономического отдела и отдела спорта высших достижений, злоупотребляя должностными полномочиями, приобретали услуги по завышенным ценам, а также оплачивали фактически не выполненные работы", – говорится в сообщении суда.

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Как отметили в суде, директор ТОО Qazaq Sport, получив одобрение со стороны управления на проведение ряда мероприятий, совершил хищение бюджетных средств, выделенных на проведение спортивных соревнований, путем завышения затрат на приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря и путем неисполнения ряда мероприятий.

Троих госслужащих осудили к лишению свободы на срок от 3 лет до 4 лет 6 месяцев с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

В отношении руководителя Управления спорта внесено представление президенту РК о лишении государственной награды – медали "Ерең еңбегі үшін".

Директору ТОО назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб – 330 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

В январе этого года Антикор сообщил о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Управления спорта Алматы по факту хищения 367 миллионов тенге.

Одним из главных подозреваемых стал экс-руководитель Управления спорта Алматы Рустем Байсеитов. Было установлено, что в период пандемии (2020-2021 гг.) он и его подчиненные перечислили средства на банковские счета родственников директора ТОО, воспользовавшись ослаблением контроля и ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

На скамье подсудимых вместе с экс-главой Управления спорта Алматы также оказались Айгерим Байгонова (экс-руководитель финансово-экономического отдела Управления спорта Алматы), Алия Смакова (спортивный менеджер РОО "Казахстанская федерация гольфа"), Ержан Мухаманов (директор ТОО Qazaq Sport). Их судили по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").

Однако бывший глава Управления спорта заявил в суде, что полностью отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело в отношении него сфабриковано.