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В Алматы дерево упало на летник

В Алматы на летник упало дерево Фото: Instagram/109_almaty
Поздно вечером 25 мая по проспекту Абая в Алматы на территорию летника одного из городских заведений упало дерево. Об этом Zakon.kz сообщила Служба спасения города.

Прибывшие на место происшествия сотрудники акимата и специалисты решили провести необходимые работы в светлое время суток.

"Работу по ликвидации упавшего дерева начали 26 мая в 09:50. При помощи бензопилы распилили дерево и убрали на безопасное расстояние".

Отмечено, что на месте работали четыре спасателя личного состава и одна единица техники.

Пострадавших нет, заключили в пресс-службе.

В 2022 году Zakon.kz рассказывал, что делать и куда обращаться, если на автомобиль упало дерево.

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Анастасия Московчук
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