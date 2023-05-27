Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Елена Рыбакина: Могу обыграть любого соперника несмотря на покрытия

Теннис Прогноз Париж Фото: Instagram/rolandgarros
28 мая на кортах Парижа стартуют игры основной сетки Открытого первенства Франции по теннису. В преддверии этого события лучшая теннисистка Казахстана и 4-ая ракетка мира Елена Рыбакина сделала громкое заявление, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"

Казахстанская теннисистка прибыла в столицу Франции в прекрасном настроении, выиграв женский "Мастерс" в Риме. Плюс к этому, она впервые в своей карьере получила высокий посев на турнирах "Большего Шлема". Организаторы "Ролан Гаррос" поставили ее под №4. 

"Чувствую себя уверенно вне зависимости от покрытия. Если выложиться на максимум, я могу обыграть любого соперника. После победы в Бухаресте 4 года назад, я убедилась, что могу хорошо играть и на грунте. Просто мне нужно подготовиться по-другому. Может быть, нужно больше времени для подготовки, плюс опыт предыдущих лет. Мы пытаемся улучшить все аспекты игры, нам еще многое предстоит сделать, но все идет в правильном направлении". Елена Рыбакина

Соперницей Рыбакиной в матче первого круга Открытого чемпионата Франции станет 16-летняя представительница Чехии Бренда Фрухвиртова.

Тем временем, определились оппоненты других казахстанских теннисистов по старту "Ролан Гаррос-2023". Александр Бублик сыграет итальянцем Джулио Дзеппери (№129 ATP), а Тимофею Скатову попался известный мастер из Болгарии, 28-сеяный данного турнира – Григор Димитров.  

Читайте также

Стала известна соперница Рыбакиной на первом мачте "Ролан Гаррос"

Казахстан проиграл голосование за право проведения ЧМ-2027 по хоккею

Тимофей Скатов пробился в основную сетку "Ролан Гаррос-2023"

Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
Скончалась
Скончалась певица Тина Тёрнер
Анастасия Волочкова дочь запрет выпускной
Дочь Анастасии Волочковой запретила балерине приходить на выпускной
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления