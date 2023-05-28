Эрдоган уже празднует победу: он вышел к сторонникам и назвал выборы праздником демократии
Фото: Twitter.com/RTErdogan/
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил избирателей за поддержку и даже спел им, сообщает Zakon.kz
Эрдоган заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии, поблагодарил граждан за то, что они выбрали его для управления страной в ближайшие пять лет.
Kısıklı'dayız. 🇹🇷 https://t.co/KQSKDAroPD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023
Действующий президент набирает на 5% больше голосов чем Кылычдароглу. Подсчитано уже более 98% бюллетеней.
Как сообщает Новости Турции | TURKNWS Эрдоган переизбран на новый срок и будет президентом Турции до 2028 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ