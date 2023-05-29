Арестован супруг, зарезавший жену во время бракоразводного процесса в Ботакаре

28 мая суд санкционировал арест мужчине, пронесшему нож в здание РАГСа и убившего жену во время бракоразводного процесса, сообщает Zakon.kz.

Ходатайство следователя о санкционировании ареста рассматривал председатель Бухаржырауского районного суда Серик Жумабеков, пишет "Патриот".

Процесс проходил онлайн.

"Не предрешая вопрос о виновности или невиновности подозреваемого, суд постановил: избрать в отношении подозреваемого меру пресечения "содержание под стражей" сроком на два месяца", – сказал судья.

Соответственно, следователю даны два месяца на расследование, после чего дело передадут в суд.



Женщина приехала на бракоразводный процесс в поселок Ботакара Бухаржырауского района из Алматы. Она давно жила отдельно с дочерью. Во время процесса муж выхватил нож и нанес ей несколько ударов. Женщина скончалась.