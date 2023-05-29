Какие мероприятия пройдут в Алматы в День памяти жертв политических репрессий и голода

31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода. О том, какие мероприятия пройдут в этот день в Алматы, корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

В 9:00 в Алмалинском районе в сквере Карагайлы состоится торжественное возложение цветов к памятнику жертвам голодомора 1931-1933 годов с участием руководства города, общественных деятелей, родных жертв политических репрессий и молодежи.



Церемония возложения цветов состоится и в других районах Алматы:

в Ауэзовском районе церемония возложения цветов к памятнику Т. Рыскулова состоится в 10:00 на аллее перед университетом Нархоз по адресу: ул. Жандосова, 55;

церемония возложения цветов к памятнику Т. Рыскулова состоится в 10:00 на аллее перед университетом Нархоз по адресу: ул. Жандосова, 55; в Алмалинском районе церемония возложения цветов к памятнику М. Тынышпаева состоится в 9:30 по ул. Шевченко, 97, к памятнику Т. Жургенова – в 9:00 по адресу: ул. Панфилова, 127, и к памятнику А. Байтурсынова – в 10:30 по ул. Байтурсынова, 60;

церемония возложения цветов к памятнику М. Тынышпаева состоится в 9:30 по ул. Шевченко, 97, к памятнику Т. Жургенова – в 9:00 по адресу: ул. Панфилова, 127, и к памятнику А. Байтурсынова – в 10:30 по ул. Байтурсынова, 60; в Алатауском районе возложение цветов к памятнику "Кандысай жазығы" состоится в 10:00 по адресу: мкр. Карасу, ул. Центральная, 37;

возложение цветов к памятнику "Кандысай жазығы" состоится в 10:00 по адресу: мкр. Карасу, ул. Центральная, 37; в Бостандыкском районе церемония возложения цветов к памятнику У. Жандосова состоится в 10:00 на пересечении ул. Жандосова – пр. Гагарина

церемония возложения цветов к памятнику У. Жандосова состоится в 10:00 на пересечении ул. Жандосова – пр. Гагарина в Медеуском районе концерт "Тарихқа тағзым", посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода, состоится в 19:00 в здании Казахской государственной филармонии им. Жамбыла.

31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В память о многочисленных жертвах в стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.