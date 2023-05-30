3555 раз: туркестанец установил новый рекорд по приседанию с бараном

Уроженец Арыси Туркестанской области Азамат Макулбеков 28 мая установил новый рекорд по поднятию барана и официально вошел в Книгу рекордов Казахстана (КИнЭС). 40-килограммового барана он смог поднять 3555 раз за 5 часов 26 минут, сообщает Zakon.kz.

Макулбеков отмечает, что много тренировался.

"Это была моя мечта. Это не только мое достижение, мне помогли мои друзья, тренер". Азамат Макулбеков

Его достижения, как говорится в сообщении издания "Отырар", зафиксировали представители книги рекордов Казахстана.

"Первый рекорд установили в 2019 году. Но Азамат Нургалиулы побил его. Молодежь в Казахстане очень любит ставить такие рекорды". Бакытжан Тастулбеков, представитель Книги рекордов Казахстана

29 мая в пресс-службе акимата области уточнили, что заместитель акима Бейсен Тажибаев чествовал рекордсмена.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Слышу о вас, вижу на конкурсах. От всей души поздравляю с победой и попаданием в Книгу рекордов Казахстана! Поднятие барана - один из видов казахского национального спорта". Бейсен Тажибаев

По данным акимата, 37-летний Азамат Макулбеков работает в строительной отрасли, занимается несколькими видами спорта.

Кроме того, Макулбеков планирует участвовать в соревнованиях мирового уровня. Он хочет поднять животное пять тысяч раз и войти тем самым в Книгу рекордов Гиннесса международного уровня.

13 марта 2023 года стало известно, что баран из Туркестанской области по кличке "Миллион" стал самым тяжелым в Казахстане: он весит 230 кг при росте 1,5 метров.