На 7 лет осудили бухгалтера больницы в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане 31 мая вынесли приговор бухгалтеру-кассиру многопрофильной больницы, которая украла 32 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.
Суд установил, что подсудимая в период с 1 января 2021 года по 29 ноября 2022 года путем присвоения и растраты похитила деньги предприятия в сумме более 32 млн тенге.
Женщина признала вину.
Ее приговорили к 7 годам условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Алматы бывшего главного врача поликлиники осудили за хищение более 79 млн тенге.
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