На 7 лет осудили бухгалтера больницы в Астане

В Астане 31 мая вынесли приговор бухгалтеру-кассиру многопрофильной больницы, которая украла 32 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что подсудимая в период с 1 января 2021 года по 29 ноября 2022 года путем присвоения и растраты похитила деньги предприятия в сумме более 32 млн тенге.

Женщина признала вину.

Ее приговорили к 7 годам условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы бывшего главного врача поликлиники осудили за хищение более 79 млн тенге.