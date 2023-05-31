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На 7 лет осудили бухгалтера больницы в Астане

На 7 лет осудили экс-бухгалтера больницы в Астане Фото: Zakon.kz
В Астане 31 мая вынесли приговор бухгалтеру-кассиру многопрофильной больницы, которая украла 32 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что подсудимая в период с 1 января 2021 года по 29 ноября 2022 года путем присвоения и растраты похитила деньги предприятия в сумме более 32 млн тенге.

Женщина признала вину. 

Ее приговорили к 7 годам условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы бывшего главного врача поликлиники осудили за хищение более 79 млн тенге.

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Анастасия Стативкина
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