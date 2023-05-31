Дискотеку в стиле 2000-х в Нацмузее обсуждают в Казнете

31 мая в социальных сетях появилось видео дискотеки в стиле 2000-х, снятое якобы в Национальном музее Казахстана. Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе музея рассказали, что именно отмечали собравшиеся на пышную вечеринку "Диско 2000".

Ролик опубликовали в одном из Instagram-пабликов. На кадрах можно увидеть, как группа из шести девочек, одетых в белые, черные мини-юбки и розовые топы, танцует под зажигательную музыку. Далее один из присутствующих на вечеринке показывает зал с приглушенным светом, где гости весело танцуют под хит Akon и Eminem "Smack That".

Под публикацией казахстанцы оставили возмущенные комментарии:

"Что за...?!"

"Серьезно, что ли? Ужас!"

"Почему мне стыдно за этих девчат".

"Хотели жить, как в зарубежных странах, вот и получайте".

"В выходные днем попасть не можешь, показать внукам историю, закрыт музей".

В пресс-службе Национального музея РК рассказали, что мероприятие проведено 28 мая в ресторане музея.

"Мероприятие проведено сообществом "Спарта" (занимается проведением тренингов и различных мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни. – Прим. ред.) в соответствии с договором аренды помещения музея. Как обычно в таких случаях, Служба безопасности музея контролировала меры безопасности: регулярные обходы, проверку на наличие алкоголя, запрещенных средств. Все меры по безопасности и сохранности музейных предметов соблюдены", – говорится в официальном комментарии.

В Нацмузее уточнили, что мероприятие проведено в целях пропагандирования здорового образа жизни, включая выставку и концертную программу.

"Движения, записанные на видео, являются черлидингом, одним из направлений спортивного стиля танцев". Пресс-служба Нацмузея РК

Также отмечается, что в мировой музейной практике практикуется право передавать помещения в аренду для получения средств на развитие очагов культуры и снижение платы за посещение музея.

"Такие музеи, как Лувр, Метрополитен музей, Смитсоновский институт и многие другие сдают помещения в аренду в вечернее время для различных мероприятий, ориентированных на различные категории населения (музыкальные вечера, DJ-сеты, личные, семейные мероприятия)". Пресс-служба Нацмузея РК

В начале апреля 2023 года пользователей Казнета озадачила девушка в съедобном свадебном платье. Таким образом кондитер решила отпраздновать свой день рождения.