Дискотеку в стиле 2000-х в Нацмузее обсуждают в Казнете
Ролик опубликовали в одном из Instagram-пабликов. На кадрах можно увидеть, как группа из шести девочек, одетых в белые, черные мини-юбки и розовые топы, танцует под зажигательную музыку. Далее один из присутствующих на вечеринке показывает зал с приглушенным светом, где гости весело танцуют под хит Akon и Eminem "Smack That".
Под публикацией казахстанцы оставили возмущенные комментарии:
- "Что за...?!"
- "Серьезно, что ли? Ужас!"
- "Почему мне стыдно за этих девчат".
- "Хотели жить, как в зарубежных странах, вот и получайте".
- "В выходные днем попасть не можешь, показать внукам историю, закрыт музей".
В пресс-службе Национального музея РК рассказали, что мероприятие проведено 28 мая в ресторане музея.
"Мероприятие проведено сообществом "Спарта" (занимается проведением тренингов и различных мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни. – Прим. ред.) в соответствии с договором аренды помещения музея. Как обычно в таких случаях, Служба безопасности музея контролировала меры безопасности: регулярные обходы, проверку на наличие алкоголя, запрещенных средств. Все меры по безопасности и сохранности музейных предметов соблюдены", – говорится в официальном комментарии.
В Нацмузее уточнили, что мероприятие проведено в целях пропагандирования здорового образа жизни, включая выставку и концертную программу.
"Движения, записанные на видео, являются черлидингом, одним из направлений спортивного стиля танцев".Пресс-служба Нацмузея РК
Также отмечается, что в мировой музейной практике практикуется право передавать помещения в аренду для получения средств на развитие очагов культуры и снижение платы за посещение музея.
"Такие музеи, как Лувр, Метрополитен музей, Смитсоновский институт и многие другие сдают помещения в аренду в вечернее время для различных мероприятий, ориентированных на различные категории населения (музыкальные вечера, DJ-сеты, личные, семейные мероприятия)".Пресс-служба Нацмузея РК
В начале апреля 2023 года пользователей Казнета озадачила девушка в съедобном свадебном платье. Таким образом кондитер решила отпраздновать свой день рождения.