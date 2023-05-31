Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Туристы из Саудовской Аравии необычно поделились впечатлениями о Казахстане

Туристы из Саудовской Аравии поделились впечатлениями о Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Видео с отзывом туристов появилось 30 мая на официальной странице в Twitter посольства Казахстана в Омане, сообщает Zakon.kz.

Туристы из Ближнего Востока назвали список причин, чем именно им понравился Казахстан.

"Давай, мой друг, я расскажу тебе, почему ты должен посетить Казахстан. Это живописная природа и водопады. Очень вкусная еда. Вы можете пожить в юрте или в гостиницах. В национальной одежде можно сфотографироваться с соколом. И обязательно попробуйте лошадиное молоко". Туристы из Саудовской Аравии

Им очень понравился город Алматы. Он выглядит завораживающе. Также обязательно посетите местный Арбат, не забудьте про канатную дорогу  на горнолыжном курорте "Шымбулак". 

Ранее стало известно, что горнолыжный курорт "Шымбулак" вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире".

Читайте также

Жару до 43 градусов прогнозируют синоптики в первые дни лета в Казахстане

В Алматинской области любитель энергетиков попал в реанимацию

250 тыс. жителей Алматинской области стали жертвами политических репрессий

Карина Мусабаева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школа, класс
Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления