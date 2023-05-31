Туристы из Саудовской Аравии поделились впечатлениями о Казахстане

Видео с отзывом туристов появилось 30 мая на официальной странице в Twitter посольства Казахстана в Омане, сообщает Zakon.kz.

Туристы из Ближнего Востока назвали список причин, чем именно им понравился Казахстан.

Some feedbacks about Kazakhstan from Arabic travellers pic.twitter.com/9nlQf0TxuR — KZ Embassy in Oman (@KZEmbassyOM) May 30, 2023

Давай, мой друг, я расскажу тебе, почему ты должен посетить Казахстан. Это – живописная природа и водопады. Очень вкусная еда. Вы можете пожить в юрте или в гостиницах. В национальной одежде можно сфотографироваться с соколом. И обязательно попробуйте лошадиное молоко. Туристы из Саудовской Аравии

Им очень понравился город Алматы. Он выглядит завораживающе. Также обязательно посетите местный Арбат, не забудьте про канатную дорогу на горнолыжном курорте "Шымбулак".

Ранее стало известно, что горнолыжный курорт "Шымбулак" вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире".