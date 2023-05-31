Депутат: При добровольном возврате незаконных активов уголовного преследования не будет
Об этом рассказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева в кулуарах пленарного заседания 31 мая.
"Если возврат активов будет добровольным, будет заключаться соответствующее соглашение, по которому лицо, активы которого признаны незаконными, обязуется вернуть часть активов, или все, то в этом случае его дальнейшее уголовное преследование не будет осуществляться. Если добровольно вернул, то дальнейшего преследования его не будет. Таковы будут условия соглашения при добровольном возврате".Снежанна Имашева
Она отметила, что и сейчас существуют процессуальные соглашения с теми, кто признал вину и возместил весь ущерб.
Кроме того, в документе есть норма, допускающая, что незаконно приобретенный актив может остаться у его владельца. Снежанна Имашева объясняет это тем, что иногда возврат хоть и незаконно приобретенного актива может повлечь более тяжелые последствия, чем финансовый ущерб государству. Эти вопросы будет рассматривать комиссия, в составе членов правительства и депутатов.
"Есть объекты, которые лучше, чтобы дальше собственник содержал и дальше ими управлял, чтобы это не повлекло других более тяжелых последствий. Допустим, это банк. Достаточно объявить, что у банка проблемы, оттуда начнут уходить депозиты в первую очередь. Его перестанут финансировать кредиторы. и это для нашей финансовой системы повлечет неустойчивость. Тем более, если это большой банк. Здесь нужно комиссии все-таки определять целесообразность возврата актива. Все будет зависеть оттого, насколько будет целесообразен возврат активов. Основная цель все-таки вернуть. Это не цель – оставить. Оставляется только в том случае, если будут последствия хуже, чем есть для экономики, страны, социальной, экономической сферы".Снежанна Имашева
Возмещение ущерба государству, в случае, если актив останется у незаконного владельца, будет оговариваться в соглашении.
"Можно другим имуществом. Если у него есть. Если это гражданская конфискация и есть возможность заключения соглашения, то это будет в рамках соглашения оговариваться".Снежанна Имашева
Однако документ только вошел в парламент. По нему предстоят еще обсуждения в рабочих группах и пленарные заседания депутатов.
Законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов" инициирован депутатами. Целью принятия документа является возврат незаконно приобретенных активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.