Токаев ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века

Президент 31 мая ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века, сообщает Zakon.kz.

В ходе посещения Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями хранения документов, работой кабинетов реставрации и микрофильмирования архивных документов.

Главе государства также была представлена экспозиция о работе с материалами по истории политических репрессий прошлого века.

Президент отметил важность работы центра для сохранения нашей истории и пожелал успехов его коллективу.

Указом президента в ноябре 2020 года была создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий ХХ века. В целях обеспечения архивного сопровождения работы государственной комиссии в 2021 году был открыт Центр изучения материалов политических репрессий ХХ века.

"В центр будут переданы архивные материалы по истории политических репрессий 30-50-х годов ХХ века из специальных архивов МВД, КНБ, Генеральной прокуратуры РК", – говорится в сообщении.

Также планируется, что в ближайшее время Центр примет около 715 тысяч дел. Также здесь осуществляются работы по рассекречиванию, реставрации документов, а также созданы условия для их исследования и ввода в научный оборот.

В настоящее время группа ученых-историков и сотрудников центра готовит к публикации многотомник "Алашорда ісі. 1920-1940 жж. Құжаттар мен материалдар". Это издание расширит научный горизонт политической истории Казахстана ХХ века.

Всего в фондах Центра хранится 1 млн 132 тысяч дел.