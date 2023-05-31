В Уральске наградили лучших учеников области

Во Дворце школьников Уральска прошел областной форум "Акжайық жас дарыны – 2023", посвященный победителям международных, республиканских конкурсов, олимпиад, научных проектов и дебатов.

В работе форума принял участие аким области Нариман Турегалиев, который отметил, что развитию сферы образования в стране уделяется первостепенное значение, ведь от качества знаний зависит будущее страны.

"Одаренные и успешные дети – это интеллектуальный потенциал страны. Талантливые, умные ребята вносят свой вклад в достижения школы, города, района, области, становясь победителями в олимпиадах международного, республиканского уровней. Это также результат кропотливой работы учителей и родителей. Со стороны акимата области принимается много мер, которые направлены на поддержку школьников. В этом году будет построено 27 новых школ. Ежегодно укрепляется материально-техническая база объектов образования, увеличивается библиотечный фонд школ, активно развивается кружковая работа внешкольных учебных заведений. Государство создает все условия для раскрытия талантов детей в культуре, спорте, истории, чтобы своими знаниями они покорили много высоких вершин. Именно на умную и талантливую молодежь страна возлагает большие надежды". Нариман Турегалиев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В прошлом году по результатам Единого национального тестирования Западно-Казахстанская область вошла в первую шестерку регионов страны, что показывает высокий уровень качества образования.

В текущем году наши школьники участвовали в различных олимпиадах, среди которых XIV Евразийская международная олимпиада по информатике, международные исследовательские проекты по математике и механике им. Жолдасбекова, олимпиада по предметам естественно-математического цикла, республиканский конкурс "Зерде", конкурс экологических проектов "ProEco", конкурс "Абишские чтения" и другие.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Во Дворце школьников гостей форума встречали показательными выступлениями спортсмены по шахматам, борьбе, боксу и другим видам спорта.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Ученики продемонстрировали свои научные проекты в области экологии, информатики, физики, биологии, лингвистике, истории.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Глава региона отметил высокие достижения наших школьников, которые являются гордостью своих школ, и вручил призерам международных и республиканских конкурсов и олимпиад дипломы и денежные сертификаты. Были отмечены заслуги 52 победителей олимпиад различного уровня, среди которых призеры 25 республиканских олимпиад и 31 призер научных проектов и конкурсов.