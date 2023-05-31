Адвокаты, нотариусы, ЧСИ и судебные эксперты будут сдавать аттестацию в автоматизированном режиме

Министерство юстиции и Министерство цифрового развития утвердило приказ о реализации пилотного проекта по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью, и присвоению квалификации в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект запущен с 22 мая по 31 декабря 2023 года в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области.

В автоматизированном режиме на базе акционерного общества "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" пройти аттестацию могут:

лица, претендующие на занятие адвокатской деятельностью;

лица, претендующие на право занятия нотариальной деятельностью;

лица, претендующие на занятие деятельностью частного судебного исполнителя;

судебные эксперты;

судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-наркологические эксперты;

лица, претендующие на занятие деятельностью патентного поверенного.

Кроме того, в рамках пилотного проекта можно получить квалификацию на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз, а также квалификацию судебного эксперта.

Аттестация адвокатов, нотариусов, ЧСИ

Для прохождения аттестации в автоматическом режиме нужно направить в Департаменты юстиции городов Астана, Шымкент, Туркестанской области через портал документы.

Адвокаты представляют:

заявление;

форму сведений, содержащих информацию о соответствии квалификационных требованиям виду деятельности.

Нотариусы представляют:

заявление;

форму сведений для прохождения аттестации на право занятия нотариальной деятельностью;

электронную копию документа, подтверждающего стаж работы по юридической специальности не менее двух лет.

ЧСИ представляют электронное заявление на проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя.

Аттестация проводится в технически оснащенных залах оператора тестирования в два этапа.

1 этап. Комплексное компьютерное тестирование на знание законодательства РК

По адвокатской деятельности – 100 вопросов: Гражданский кодекс – 15, Гражданский процессуальный кодекс – 15, Уголовный кодекс – 15, Уголовно-процессуальный кодекс – 15, Кодекс об административных правонарушениях – 15, Административный процедурно-процессуальный кодекс – 10, закон "О противодействии коррупции" – 5, закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" – 10.

По нотариальной деятельности – 100 вопросов: Гражданский кодекс – 15, Земельный кодекс – 15, Кодекс "О браке (супружестве) и семье" – 15, Административный процедурно-процессуальный кодекс – 10, закон "О противодействии коррупции" – 5, закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" – 10, закон "О жилищных отношениях" – 15, закон "О нотариате" – 10.

По деятельности ЧСИ – закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" – 100 вопросов.

2 этап. Компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков.

Включает в себя три ситуационных задачи по 12 вопросов.

Перечень вопросов формирует Министерство юстиции. Вопросы на знание норм законодательства РК содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным. Вопросы на проверку должного уровня практических навыков содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Допуск на тестирование предоставляют после идентификации личности, для чего нужно принести с собой удостоверение личности на бумажном или цифровом носителе.

Аттестацию можно пройти по выбору на казахском или русском языках.

Запрещено пользоваться справочной, специальной и прочей литературой на бумажных, электронных и иных носителях, а также принимающими-передающими электронными устройствами (в том числе мобильными телефонами и иным электронным оборудованием).

На тестирование отводится 2 часа. Из них 90 минут – на компьютерное тестирование на знание законодательства и 30 минут – на проверку должного уровня практических навыков.

Аттестуемый, набравший 70% правильных ответов на знание законодательства, допускается ко второму этапу.

Второй этап пройдут те, кто набрал более 65% правильных ответов.

Оператор тестирования сообщает результаты аттестуемому лицу в течение одного рабочего дня после прохождения второго этапа аттестации.

Аттестация судебных, судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов

Министерство юстиции утверждает список лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, подлежащих аттестации не позднее 30 календарных дней до начала аттестации.

Решение о проведении внеочередной аттестации судмедэкспертов принимает комиссия по лицензированию судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции, а судебных экспертов, являющихся сотрудниками органов судебных экспертиз, – руководителем территориальных и структурных подразделений министерства.

Допускается прохождение аттестации по определению соответствия судебного эксперта квалификационным требованиям не более трех экспертных специальностей за один раз.

В случае если у услугополучателя более трех экспертных специальностей, услугополучатель автоматически допускается к прохождению тестирования на проверку должного уровня практических навыков при успешном прохождении тестирования на знание законодательства.

Результаты тестирования на знание законодательства действительны в течение одного года со дня прохождения тестирования.

Аттестация проводится в два этапа на казахском или русском языках по выбору услугополучателя:

1 этап – компьютерное тестирование на знание законодательства (100 вопросов): по уголовно-процессуальному праву (20 вопросов); гражданско-процессуальному праву (20 вопросов); криминалистике (20 вопросов); административному праву (20 вопросов); закону "О судебно-экспертной деятельности" (далее – Закон) (20 вопросов);

2 этап – компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков.

Время тестирования на знание законодательства составляет 90 минут, тестирования на проверку должного уровня практических навыков – 30 минут (2 кейса по определенной специальности, по 5 заданий по каждому кейсу).

Пороговый уровень прохождения тестирования на знание законодательства составляет 70% правильных ответов от общего числа вопросов и не менее 60% правильных ответов по каждому нормативному правовому акту.

Если результаты тестирования на знание законодательства составляют менее установленного порогового уровня, услугополучатель к следующему этапу аттестации не допускается.

Пороговый уровень прохождения тестирования на проверку должного уровня практических навыков составляет 70% правильных ответов от общего количества вопросов ситуационных задач.

Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз, квалификации судебного эксперта

Квалификация судебного эксперта присваивается после сдачи тестирования на знание законодательства и проверку должного уровня практических навыков, с выдачей квалификационного свидетельства либо дополнения к квалификационному свидетельству.

Тестирование проводится в два этапа на казахском или русском языках по выбору:

1 этап – компьютерное тестирование на знание законодательства (100 вопросов): по уголовно-процессуальному праву (20 вопросов); гражданско-процессуальному праву (20 вопросов); криминалистике (20 вопросов); административному праву (20 вопросов); закону (20 вопросов);

2 этап – компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков.

Время тестирования на знание законодательства составляет 90 минут, тестирования на проверку должного уровня практических навыков – 30 (тридцать) минут (2 кейса по определенной специальности, по 5 заданий по каждому кейсу).

Пороговый уровень прохождения тестирования на знание законодательства составляет не менее 70% правильных ответов от общего числа вопросов и не менее 60% правильных ответов по каждому нормативному правовому акту.

Если результаты тестирования на знание законодательства составляют менее установленного порогового уровня, услугополучатель к следующему этапу тестирования не допускается.

Пороговый уровень прохождения тестирования на проверку должного уровня практических навыков составляет 70% правильных ответов от общего количества вопросов ситуационных задач.

Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного

Для прохождения аттестации следует подать через портал следующие документы:

заявление о допуске к аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, удостоверенное ЭЦП на государственном или русском языках; сведения для прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного; электронную копию документа, подтверждающего трудовую деятельность со стажем работы не менее 4 лет в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за аттестацию патентных поверенных.

Аттестация проводится в виде комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Вопросы для претендентов на знание норм законодательства Республики Казахстан (100 вопросов: правовая охрана изобретений и полезных моделей – 25, правовая охрана промышленных образцов – 25, правовая охрана селекционных достижений – 25, правовая охрана товарных знаков и наименований мест происхождения товаров – 25) должны содержать не менее четырех вариантов ответа с одним правильным.

На тестирование отводится 90 минут. Прошедшим комплексное компьютерное тестирование на знание законодательства считается набравший 70 и более правильных ответов от общего числа предложенных вопросов.

Результаты тестирования распечатываются на принтере в двух экземплярах и предоставляются кандидату сразу для ознакомления путем проставления личной подписи после окончании.

По результатам оформляется решение о прохождении/непрохождении аттестации в электронном формате, которое направляется через портал в "личный кабинет" аттестуемого.

Приказ введен в действие 30 мая 2023 года.