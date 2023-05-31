В ЗКО из 416 сельских населенных пунктов только 305 имеют доступ к интернету

По информации Управления цифровых технологий ЗКО, в 2023 году планируется улучшить покрытие и качество мобильного интернета в областном центре и в 84 селах области.

В настоящее время базовые станции имеются в более чем 35 из них, в 31 селе улучшено качество интернета за счет добавления стандарта 4G. 338 сел из 416 СНП в регионе обеспечены звуковым оповещением. Кстати, с осени прошлого года за нарушения, связанные с качеством связи и интернета, согласно статье 637 КоАП РК был увеличен штраф до 1000 МРП для операторов связи, а при повторном нарушении в течение года – от 200 до 1500 МРП.



"В 78 селах, обеспеченных мобильной связью и интернетом, проживает свыше 6,6 тысячи человек. Причем 36 СНП из них вошли в проект интернет-покрытия через компанию "Востоктелеком". Совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разрабатывается и согласовывается с операторами Дорожная карта по связи и интернет-покрытию Уральска и ряда сельских населенных пунктов области. В целях обеспечения жителей стационарным интернетом наше управление ведет работу через дилерскую сеть с использованием проводных и беспроводных технологий крупнейших операторов связи региона, включая "Казахтелеком", "Транстелеком" и Jusan Mobile. Для охвата интернетом частного сектора, в том числе, жителей дач, операторы работают совместно с Западно-Казахстанской распределительной электрокомпанией по использованию столбов электролиний. Также актуальным остается вопрос установки систем видеонаблюдения на районном уровне. В районах, за исключением района Байтерек, установлено малое количество видеокамер, и этот вопрос требует более пристального внимания". Глава Управления цифровых технологий ЗКО Нурсултан Нурлан

В этом году планируется обеспечить качественной мобильной связью и интернетом 142 сельских населенных пункта.

Аким области Нариман Турегалиев поручил областному управлению цифровых технологий совместно с акимами Уральска и районов рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств на строительство антенно-мачтового сооружения и необходимой инфраструктуры в тех точках региона, где до сих пор существуют проблемы с мобильной связью и интернетом, а Департаменту полиции ЗКО рассмотреть возможность установки необходимого количества видеокамер в районных центрах.

Как подчеркнул глава региона, качество мобильной связи и доступность интернета в населенных пунктах области необходимо постоянно контролировать совместно с представителями межрайонной инспекции связи.