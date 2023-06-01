Сообщения о сокращении количества бригад скорой помощи в Астане оказались фейком
Как отмечено в рассылаемом сообщении, такое решение якобы принял лично руководитель станции скорой помощи Мурат Оразбаев.
Представители станции в разговоре со Stopfake уточнили, что никакого сокращения числа бригад в столице не было.
Фото: Stopfake.kz
"КП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. По сравнению с 2022 годом в этом году было добавлено 15 суточных бригад", – сказано в ответе.
Специалисты просят не верить слухам и не распространять фейковую информацию.
Количество бригад на линии соответствует нормативам.
В заключении добавлено, что городская станция скорой медицинской помощи обладает всеми необходимыми кадровыми и техническими ресурсами.
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