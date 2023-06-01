Алихан Смаилов рассказал, когда детские дома останутся в прошлом

В четверг, 1 июня, в Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства пообщался с проживающими здесь ребятами, ознакомился с условиями их быта и обучения. Ему показали учебные классы, игровую зону, спальные комнаты и столовую, а также рассказали о проводимой работе с детьми и поддержке их после выпуска.

Фото: primeminister.kz

"Мы хотим, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в семье. Поэтому до конца года будут приняты законодательные нормы по введению института профессиональных приемных семей. Мы себе ставим цель, чтобы все дети воспитывались в семьях. Тогда детские дома останутся в прошлом". Алихан Смаилов

Также премьер-министр поздравил воспитанников центра с Международным днем защиты детей.

"Для нас это особенный праздник, ведь дети – наше будущее! Мы хотим, чтобы вы выросли здоровыми, умными и успешными, получили хорошее образование. А государство продолжит создавать для этого все необходимые условия". Алихан Смаилов

Он отметил, что президент страны уделяет особое внимание вопросам социальной защиты детей-сирот и их воспитанию в семьях.

За последние 10 лет количество детских домов в республике снизилось на 41%, а число находящихся в них детей – на 65%. На сегодня в стране насчитывается 116 таких учреждений, где проживают порядка 3700 детей.

Ученица девятого класса Надежда Малахова подарила премьер-министру картину, написанную воспитанниками центра. В свою очередь дети получили сладкие подарки, велосипеды и самокаты.

Алихан Смаилов побеседовал с выпускниками учреждения Гульзат Газеевой и Марией Захаровой, которые теперь работают здесь воспитателями, а также руководителем Ассоциации выпускников детских домов Казахстана Рафаэлем Гасановым и директором центра Бибигуль Такисовой.

Глава правительства подробно ответил на вопросы, касающиеся детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В частности, рассказал о мерах по обеспечению их жильем и получению образования.