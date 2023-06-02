Новые ФОКи появятся в районах Акмолинской области в 2024 году

В рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" в будущем году в Акмолинской области планируется ряд работ, нацеленных на строительство и ремонт дорог. Об этом стало известно на брифинге, организованном региональной службой коммуникаций.

Как рассказал руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области Канат Дузелбаев, в следующем году полностью завершится строительство оздоровительного комплекса в селе Родина Целиноградского района, также будет сдан в эксплуатацию ФОК в Коргалжынском районе, завершены проекты по строительству домов культуры в пяти населенных пунктах, будет произведен средний ремонт дорог и капитальные ремонты объектов социальной сферы.

"Вместе с этим за счет местного бюджета проводится благоустройство населенных пунктов, на сегодняшний день начата установка детских спортивных площадок практически во всех райцентрах", – сообщил Канат Дузелбаев.

По информации спикера, в области проводится большая работа по исполнению национальных проектов, утвержденных главой государства. Особое внимание уделяется проекту "Сильные регионы – драйвер развития страны", целью которого является создание комфортной среды проживания граждан за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности.

Местными исполнительными органами поставлена задача модернизации сельских населенных пунктов, в том числе 294 перспективных сел Акмолинской области, в которых проживают 368 тыс. человек. По программе "Ауыл – Ел бесігі" уже реализовано 222 проекта в 85 селах, что позволило улучшить условия жизни более 200 тыс. сельчан.

Как сообщили в Управлении экономики и бюджетного планирования, в текущем году выделено 17,3 млрд тенге на реализацию 105 проектов модернизации в 66 сельских населенных пунктах, что позволит повысить качество жизни более 150 тыс. сельчан. До конца этого года запланировано построить 30 объектов, в том числе 10 объектов социальной сферы в 10 селах, 19 объектов жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрен капитальный ремонт 28 объектов, в том числе 26 объектов социальной сферы, это 14 школ, детсад, три врачебных амбулатории, восемь объектов культуры и два объекта ЖКХ, канализационных сетей в поселках Дамса и Научный Шортандинского района.

Благодаря национальным программам создано 49 новых рабочих мест со стабильной заработной платой для трудящихся. Обширная работа, направленная на развитие регионов, продолжается, о ходе ее реализации акмолинские чиновники отчитываются перед населением и журналистами.