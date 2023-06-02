"Казахтелеком" подключил к оптике новый микрорайон в Костанае

Крупнейший телеком-оператор страны продолжает форсировано развивать сетевую инфраструктуру за счет расширения зоны покрытия оптическими сетями.

В Костанае к волоконно-оптической линии связи в конце мая подключены сразу пять домов нового микрорайона "Кунай", жильцы которого теперь пользуются интернетом со скоростью до 500 Мбит/с.

В новом микрорайоне Костаная проживает 225 жителей, у которых сразу после новоселья появилась возможность пользоваться всеми современными услугами и сервисами телекоммуникаций с помощью современной технологии GPON. Она предполагает прокладку отдельного канала до каждой квартиры, при этом с помощью одного кабеля абоненту предоставляется несколько услуг – высокоскоростной интернет от 200 до 500 Мбит/с, цифровое телевидение, и IP-телефония. И каждый клиент может пользоваться сразу несколькими гаджетами без потери качества и снижения скорости даже при пиковых нагрузках.

Фото: "Казахтелеком"

Эти преимущества технологии GPON уже успел оценить житель микрорайона "Кунай" Андрей Серьга, который недавно приобрел жилье в новом доме и по рекомендации знакомых сразу обратился в "Казахтелеком", чтобы подключить подходящий для себя тарифный план.

"Мне не пришлось посещать офис компании, поскольку консультанты сами ходили по микрорайону и рассказывали жильцам о пакетных предложениях и годовых контрактах. Подключение произвели оперативно: видно, что весь процесс от принятия заявки до подключения услуги в компании налажен. Понравилась работа инсталляторов, которые аккуратно и эстетично провели кабель, установили оборудование. Касательно услуги доступа в интернет скажу, что меня все устраивает: скорость высокая, без перебоев. В домах нашего микрорайона мобильная связь нестабильная, поэтому проводной интернет от "Казахтелеком" – лучшее решение для нас", – говорит костанайский новосел.

Фото: "Казахтелеком"

Андрей Серьга, по его собственному признанию – поклонник отечественных фильмов и сериалов, и, чтобы не пропустить новинки и смотреть кино в хорошем качестве, ему предложили подключить телевизионную платформу TV+, которая объединяет телевидение, фильмы, сериалы и национальный контент, онлайн-кинотеатр в одном приложении.

"Данная услуга пользуется большим спросом среди клиентов: уже более 100 тысяч абонентов подключились к сервису TV+ посредством приставок STB и Smart TV, свыше 600 тысяч раз приложение загружено на мобильные устройства казахстанцев. Пользователей особенно привлекает контент на казахском языке: "Казахтелеком" в этом году представил подписчикам TV+ первый в Казахстане онлайн-кинотеатр на государственном языке "Qazaqsha", каталог которого насчитывает почти 1700 фильмов, сериалов и мультфильмов с контентом мировых киностудий с качественным дубляжом профессиональных актеров на казахском языке. Кроме того, в пакетных тарифах платформы представлено более 170 телеканалов самых разных жанров и направлений", – говорит директор по продажам ДРБ АО "Казахтелеком" Ринат Джексенов.

Фото: "Казахтелеком"

В новом микрорайоне "Кунай", где уже сдано в эксплуатацию 15 многоквартирных домов и планируется строительство еще 30 многоэтажек, "Казахтелеком" загодя построил оптоволоконные распределительные сети. И, по мере заселения жильцов в новые дома, компания готова подключить их к услугам телекоммуникаций по той же технологии GPON. В целом же во всем Костанае на сегодня более 15 тысяч абонентов подключены к оптическим линиям связи, технология GPON используется в 20 новостройках областного центра. До конца текущего года в Костанае планируется использовать эту технологию при подключении к сетям еще в 2000 квартирах в новых жилых домах.