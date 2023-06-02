Собственники парковок и кладовок могут зарегистрировать объект кондоминиума

Министерство юстиции приказом от 26 мая 2023 года внесло поправки в "Правила государственной регистрации объекта кондоминиума", сообщает Zakon.kz.

Поправками по-новому определено понятие "объект кондоминиума" – единый имущественный комплекс, состоящий из квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, и общего имущества, которое не может находиться в индивидуальной (раздельной) собственности и принадлежит собственникам квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок на праве общей долевой собственности, включая единый неделимый земельный участок под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок.

Для государственной регистрации объекта кондоминиума в "Правительство для граждан" нужно представить письменное заявление не менее чем от двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома. Заявление может подать также уполномоченный представитель указанных граждан.

При определении размера долей участников кондоминиума в общем имуществе также будут учитываться площади парковок и кладовок. Так, размер долей участников кондоминиума в общем имуществе определяется отношением полезной площади жилого и площади нежилого помещения, парковочного места, кладовки находящегося в раздельной (индивидуальной) собственности (ином вещном праве), к сумме полезных площадей всех жилых и площадей всех нежилых помещений, парковочных мест, кладовок находящихся в данном объекте кондоминиума.

Помимо этого поправками предусмотрено, что государственной регистрации подлежит изменение состава общего имущества объекта кондоминиума и (или) размера долей собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок в общем имуществе объекта кондоминиума в результате изменения общей площади квартир и площадей нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома.

Соответствующие изменения внесены и в перечень документов, которые нужно представить для регистрации объекта кондоминиума.

Так, при обращении в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" нужны:

письменное заявление не менее чем от двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома;

многоквартирного жилого дома; удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также оригинал документа либо нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;

правоустанавливающий и идентификационный документ на земельный участок, если до момента регистрации объекта кондоминиума право на земельный участок не было зарегистрировано;

документ, подтверждающий оплату за государственную регистрацию объекта кондоминиума.

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, об идентификационных характеристиках на земельный участок, работник приема и выдачи документов получает из соответствующих государственных информационных систем.

При обращении на портал потребуются:

заявление не менее чем от двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП или одноразовым паролем;

многоквартирного жилого дома в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП или одноразовым паролем; электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (решение местных исполнительных органов) с приложением сканированной копии идентификационного документа на земельный участок;

электронная копия документа, подтверждающая оплату за регистрацию объекта кондоминиума, за исключением оплаты, произведенной через платежный шлюз "электронного правительства".

Приказ вводится в действие 12 июня 2023 года.