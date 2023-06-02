Международный экологический форум прошел в Уральске

2 июня в Уральске состоялся VI Международный экологический форум Uralsk Green Forum при содействии компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в." и акимата Западно-Казахстанской области.

Основная цель традиционного ежегодного форума – решение актуальных вопросов охраны окружающей среды, выстраивание диалога между государством, бизнесом и гражданским обществом. Тема форума – "Новые тренды в интеграции принципов ESG и устойчивого развития".

Форум собрал более 120 участников, в числе которых представители Министерства экологии и природных ресурсов, Мажилиса Парламента РК, компаний-природопользователей, члены экологических ассоциаций, эксперты и специалисты в области экологии и зеленой трансформации, студенты вузов, СМИ.

Международные принципы ESG, основанные на трех взаимосвязанных составляющих — экологии (Environmental), социальной политике (Social) и корпоративном управлении (Governance), приобретают все большую популярность в современной повестке крупных компаний. Это значит, что теперь залог успеха компании смещается в сторону ответственного ведения бизнеса с заботой о человеке и природе. Ключевые позиции в ESG-трансформации занимает системное видоизменение подхода к деятельности предприятий в области экологической безопасности и охраны труда.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Форум – отличная диалоговая площадка для крупных корпораций, куда входят наша компания, государственные органы, МСБ и НПО, по обсуждению планов, идей и развития бизнеса в контексте перехода к "зеленой" энергетике. Вопросы перехода к "зеленой" энергетике нельзя решать отдельно от вопросов развития бизнеса, необходимо все отрегулировать. Компания КПО играет очень важную роль в этом процессе, поскольку у нас крупное производство и значительное присутствие в регионе, трудятся порядка 4 тысяч человек, постоянно расширяется бизнес. Поэтому мы одни из тех, кто продвигает дискуссии о том, как бизнес может быть более экологичным, устойчивым, а также генерировать инициативы в области энергетического перехода. Но эти вопросы мы должны решать сообща, только в этом случае можно добиться успешной реализации всех запланированных проектов в рамках новой концепции с целью повышения стандартов экологического, социального и корпоративного управления". Генеральный директор КПО б.в. Джанкарло Рую

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На форуме в рамках панельной сессии "Устойчивое развитие в управлении отходами" была проведена фасилитационная сессия с участием подрядных компаний, компаний-переработчиков и студенческой молодежи, вовлеченной в проекты по оптимизации управления отходами. Участники форума подчеркнули эффективность проведенного мероприятия, выразив приверженность устойчивому развитию Западно-Казахстанского региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В рамках форума были подписаны два соглашения: о взаимном сотрудничестве в области развития потенциальных офсетных проектов в Западно-Казахстанской области между акиматом ЗКО и KПO б.в., а также о сотрудничестве и взаимодействии в сфере возможности применения переработанных промышленных отходов в качестве вторичного сырья между Департаментом экологии ЗКО, областным управлением природных ресурсов и регулирования природопользования, компанией КПО б.в. и Западно-Казахстанским университетом им.М.Утемисова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Завершился форум принятием резолюции, в которой участники международного экологического форума Uralsk Green Forum рекомендовали: создать условия для дальнейшего развития ESG принципов для устойчивого развития региона, принимая во внимание региональный и международный опыт; способствовать повышению культуры населения в области использования природоохранных технологий, направленных на сокращение и поглощение выбросов парниковых газов, и в области устойчивого управления отходами.