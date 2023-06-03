Сильный пожар в Акмолинской области тушат с помощью вертолета

К тушению сильного пожара, разгоревшегося третьего июня в Акмолинской области, подключили вертолет, сообщает Zakon.kz.

Огонь разгорелся в лесном массиве. Были развернуты силы и средства МЧС. Ситуацию взял на контроль министр по ЧС Юрий Ильин в оперативном штабе.

На месте пожара также был развернут оперативный штаб под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева и начальника ДЧС Нурлана Атыгаева.

Сегодня, 3 июня, принятыми оперативными мерами в 21:00 удалось локализовать пожар на площади 6 га.

Авиацией МЧС на очаги пожара сброшено более 80 тонн воды.

Продолжается ликвидация наземными силами и средствами, тушение осложняется густой растительностью, где не всегда удается привлечь пожарную технику, для этих целей применяются ручные огнетушащие средства и приспособления.

Ранее сильный пожар удалось потушить в Абайской области.