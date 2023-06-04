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Эрдоган представил новый Кабинет министров

флаг Турции Фото: freepik
После своей инаугурации президент Турции обновил Кабинет министров страны, сообщает Zakon.kz.

Эрдоган сменил почти всех членов своего кабинета, кроме министров здравоохранения и культуры.

Бывшего главу экономики и всемирно уважаемого экс-банкира Мехмета Симсека назначили министром финансов и казначейства. Симсек был высоко оценен инвесторами, когда он занимал пост министра финансов с 2009 по 2015 год и заместителя премьер-министра по экономике до 2018 года, прежде чем уйти в отставку в преддверии серии обвалов лиры в том году.

Бывший экономист Merrill Lynch Симсек, как известно, выступает против нетрадиционной политики Эрдогана.

Хакан Фидан, глава разведки Эрдогана и бывший военный, был назначен новым министром иностранных дел вместо Мевлюта Чавушоглу, занимавшего эту должность с 2014 года.

Один из ближайших помощников Эрдогана, Фидан, возглавлял Национальную разведывательную организацию (MIT) с 2010 года, а до этого был советником Эрдогана в канцелярии премьер-министра.

Яшар Гюлер, начальник генерального штаба Вооруженных сил Турции, был назначен министром обороны вместо Хулуси Акара. 69-летний мужчина был главнокомандующим во время военных вторжений Турции в Сирию в 2019 и 2020 годах и руководил последующими военными операциями там и в Ираке.

Эрдоган также объявил, что Джевдет Йылмаз станет его вице-президентом. Йылмаз ранее занимал пост министра развития, заместителя председателя по экономическим вопросам партии Эрдогана "Адалет ве Калкынма" (Партия справедливости и развития, ПСР) и заместителя премьер-министра, отвечающего за экономику.

Вот полный список нового Кабинета министров Турции:

  • Вице-президент Джевдет Йылмаз
  • Министр иностранных дел Хакан Фидан
  • Министр финансов Мехмет Симсек
  • Министр обороны Яшар Гюлер
  • Министр внутренних дел Али Ерликая
  • Министр образования Юсуф Текин
  • Министр юстиции Йылмаз Тунч
  • Министр семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гоктас
  • Министр труда и социальной защиты Ведат Исихан
  • Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки
  • Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар
  • Министр молодежи и спорта Осман Аскин Бак
  • Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой
  • Министр здравоохранения Фахреттин Коджа
  • Министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Кацир
  • Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли
  • Министр торговли Омер Болат
  • Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу

Инаугурация Эрдогана прошла 3 июня. На ней присутствовали многие лидеры стран и международных организаций. Исключением не стал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он побывал на инаугурации и поздравил Эрдогана с назначением.

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