Эрдоган представил новый Кабинет министров

После своей инаугурации президент Турции обновил Кабинет министров страны, сообщает Zakon.kz.

Эрдоган сменил почти всех членов своего кабинета, кроме министров здравоохранения и культуры.

Бывшего главу экономики и всемирно уважаемого экс-банкира Мехмета Симсека назначили министром финансов и казначейства. Симсек был высоко оценен инвесторами, когда он занимал пост министра финансов с 2009 по 2015 год и заместителя премьер-министра по экономике до 2018 года, прежде чем уйти в отставку в преддверии серии обвалов лиры в том году.

Бывший экономист Merrill Lynch Симсек, как известно, выступает против нетрадиционной политики Эрдогана.

Хакан Фидан, глава разведки Эрдогана и бывший военный, был назначен новым министром иностранных дел вместо Мевлюта Чавушоглу, занимавшего эту должность с 2014 года.

Один из ближайших помощников Эрдогана, Фидан, возглавлял Национальную разведывательную организацию (MIT) с 2010 года, а до этого был советником Эрдогана в канцелярии премьер-министра.

Яшар Гюлер, начальник генерального штаба Вооруженных сил Турции, был назначен министром обороны вместо Хулуси Акара. 69-летний мужчина был главнокомандующим во время военных вторжений Турции в Сирию в 2019 и 2020 годах и руководил последующими военными операциями там и в Ираке.

Эрдоган также объявил, что Джевдет Йылмаз станет его вице-президентом. Йылмаз ранее занимал пост министра развития, заместителя председателя по экономическим вопросам партии Эрдогана "Адалет ве Калкынма" (Партия справедливости и развития, ПСР) и заместителя премьер-министра, отвечающего за экономику.

Вот полный список нового Кабинета министров Турции:

Вице-президент Джевдет Йылмаз

Министр иностранных дел Хакан Фидан

Министр финансов Мехмет Симсек

Министр обороны Яшар Гюлер

Министр внутренних дел Али Ерликая

Министр образования Юсуф Текин

Министр юстиции Йылмаз Тунч

Министр семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гоктас

Министр труда и социальной защиты Ведат Исихан

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки

Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар

Министр молодежи и спорта Осман Аскин Бак

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа

Министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Кацир

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли

Министр торговли Омер Болат

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу

Инаугурация Эрдогана прошла 3 июня. На ней присутствовали многие лидеры стран и международных организаций. Исключением не стал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он побывал на инаугурации и поздравил Эрдогана с назначением.