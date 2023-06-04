В Шымкенте отметили День государственных символов

В Шымкенте в честь дня государственных символов прошел ряд мероприятий. На одном из таких мероприятий 23 тысячи молодых жителей города вместе спели государственный гимн. А на другом мероприятии горожане устроили авто и велопробег.

В нем приняли участие более 50 автомобилей и 80 велосипедов. Они установили флаги на свои машины и велосипеды и проехали по улицам города, с площади Ордабасы до монумента Байдибек би.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Также в День государственных символов - на одноименной площади состоялось праздничное мероприятие. В нем приняли участие представители государственных органов, депутаты, военнослужащие, представители культуры и спорта, общественные и государственные деятели, ветераны, молодежь и жители города.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В ходе мероприятия состоялось чествование Государственных символов. Прозвучал Государственный Гимн и была проведена торжественная церемония поднятия Государственного Флага, а завершилось мероприятие концертной программой.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В праздничном мероприятии звучали патриотические песни, выступали музыканты военного оркестра.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В честь праздника шымкентцы вывесили государственные флаги на балконах многоквартирных жилых домов, административных зданий, объектов культуры и спорта. Также в честь праздника состоялись патриотические акции, флешмобы и другие мероприятия.