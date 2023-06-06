Запретить нельзя регулировать: против неэффективных запретов выступили 50 тысяч казахстанцев

В спорах вокруг возможного запрета вейпов в Казахстане продолжают ломаться копья, а в это время петиция против неработающих запретов, запущенная журналистом, блогером и основателем сообщества Tastau.qaz Татьяной Фоминовой, собрала уже более 30 тысяч подписей.

И эта цифра больше, чем число подписей под петицией за запрет вейпов, которую запустили в конце апреля, но ее поддержали всего 19 тысяч человек.



"Это лишний раз доказывает, что граждане Казахстана устали от того, что государство просто запрещает что-то, вместо того, чтобы разобраться и продумать регулирование продукции, которая изначально была разработана и предназначается взрослым курильщикам". Татьяна Фоминова

Петиция Фоминовой все ближе к отметке в 50 тысяч подписей – именно эта цифра обсуждается в правительстве, как ориентир для рассмотрения гражданского запроса на самом высоком уровне. Сейчас в Мажилисе рассматривается в проекте закона "Об общественном контроле", согласно которой кабинет министров будет обязан обсудить петицию, если она набрала минимум 50 тысяч голосов за.

Аргументы, которые приводит в своей петиции Татьяна Фоминова, основываются на том, что в Казахстане существует ряд неэффективных запретов, которые, в итоге, остаются на бумаге и лишь создают окно возможностей для коррупционеров в контролирующих органах.

"Опыт нашей страны доказывает, что запреты не решают проблему, а лишь усугубляют ее. Ранее в Казахстане уже запретили курение кальянов, но мы сейчас прекрасно видим, этот запрет не соблюдается. Зато он увеличил теневую экономику и коррупцию", – пишет в своем обращении к президенту Татьяна Фоминова.

Она предлагает прекратить плодить неработающие поправки и не делать Кодекс о здоровье "заложником очень спорной поправки" о запрете электронных сигарет - продукта для взрослых курильщиков. По мнению Татьяны Фоминовой, нужно не запрещать, а встать на путь разумного регулирования, чтобы продукция не попадала к тем, кому она не предназначена.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров также высказался за регулирование категории вейпов.

"[Запрет] это не панацея. Нужно отработать и какие-то регулирующие меры. Просто так запретить – это неправильно". Алибек Куантыров

Тем более, что именно по этому пути пошли в соседней России – с которой у нас общее таможенное пространство и продолжаются интеграционные экономические процессы – там чиновники ввели возрастные ограничения на продажу вейпов лицам младше 21 года.

Логично в этом вопросе учитывать и опыт других стран, в том числе развитых и уже добившихся определенных успехов в борьбе с курением. Так, в Великобритании вейпы рассматривают, как менее вредную альтернативу сигаретам и поддерживают их на государственном уровне. Недавно там озвучили новый пакет мер по борьбе с курением, и он включает предоставление 1 миллиону курильщиков бесплатных вейпов для того, чтобы они отказались от сигарет.

Но при этом власти Великобритании также планируют на законодательном уровне установить возрастные ограничения на продажу вейпов среди несовершеннолетних. Ведь подростки – это как раз те, кого действительно нужно оградить от электронных сигарет, также, как и от любых других табачных продуктов.

В конце мая 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил лабораторию Кента, которая тестирует вейпы.

"Это продукты, которые не предназначены для взрослых. Они нацелены на то, чтобы понравиться детям. Для этого производители используют специальные ароматизаторы и вкусовые добавки. Сейчас мы проводим опрос среди населения. Это один из шагов, которые мы предпринимаем, чтобы сократить обороты вейпов среди детей". Риши Сунак

Татьяна Фоминова указывает на то, что этот механизм в Казахстане давно уже проработан на сигаретах и нужно просто использовать его и в отношении вейпов, а не принимать вместо этого ещё один неработающий запрет.