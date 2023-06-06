Мастер вышивки: Рукоделье не должно быть исключительно женским занятием

Ручная вышивка, как традиционное ремесло Китая, в течение тысячелетий оставалась областью, в которой женщины были искуснее мужчин.

Но под подножием Тяньшаня нашелся один известный и искусный мастер вышивки, который называют "мастером вышивки" - Кадыр Рахман, крестьянин из города Хами провинции Синьцзян.



С самого детства Кадыр Рахман проявлял большой интерес к вышивке. Его вышитые произведения были изысканными и креативными, но в какой-то момент он почти отказался от своей мечты о вышивке. Теперь Кадыр Рахман снова берет в руки вышивальную иглу, и его умение и любовь к вышивке не только помогают ему раскрыть свой потенциал, но также вдохновляют окружающих вышивальщиц представить уйгурскую вышивку в современных стилях.

Любовь и обязанность побеждают осуждение

Сразу после завтрака Кадыр Рахман садится за стол, берет в руки вышивальную иглу, которую не отпускал десятилетиями, и начинает шить на зеленом шелковом полотне, где уже нанесен рисунок пиона.

"Многие люди в нашей деревне умеют вышивать, вырезать бумагу и рисовать. Я часто наблюдал, как моя мама и сестра работали как портные, и постепенно овладел их некоторыми навыками. В 7 лет я уже мог рисовать и проектировать вышивальные узоры", - говорит Кадыр Рахман.

Хотя он уже с детства увлекался вышивкой, в местной традиционной культуре вышивка считалась областью исключительно женщин, и мужчины, которые занимаются "женскими делами", не с читались мужественными. Несмотря на это, его внутренняя страсть заставила его тайно продолжать изучать вышивку, воспользовавшись свободным временем в сельском хозяйстве.

Более десяти лет назад скоропостижно скончалась сестра Кадыра Рахмана.

"Раньше, каждый год в праздники моя сестра сама вышивала новую тюбетейку для отца. Это была для нас очень важная традиция. Однажды, вернувшись с поля, я увидел, что мама сидит с очками и вышивает тюбетейку для отца, ей было очень трудно, и я сказал ей, что я возьму на себя вышивку тюбетейки для отца в будущем". Кадыр Рахман

"Когда я только начал вышивать, не только деревня осуждала, но и внутри семьи были недовольные. Моя жена сказала, что мужчины не вышивают. Я сказал, что я должен помочь маме, вышить за сестру, и мама и я были счастливы, и жена согласилась", - продолжает Кадыр Рахман.

Для него вышивка стала не только источником страсти, но и ответственностью.

На выставке, организованной в 2009 году в Культурном центре города Хами, работы Кадыра Рахмана вызвали единогласное признание. Годы настойчивого труда были оценены другими, и это воодушевило Кадыра Рахмана и укрепило его любовь к вышивке, вдохновив его превратить ее в дело своей жизни.

Красота вышивки - это красота жизни

"Хамиское вышивание - это пион в саду традиционной уйгурской вышивки Синьцзяна. Он отличается изысканной техникой, оригинальным дизайном и выражает стремление к красоте", - говорит Кадыр Рахман.

Кадыр Рахман уже более 40 лет связан с вышивкой, и для него красота вышивки - это красота искусства, красота жизни и красота души людей.

Он говорит, что в хамиской уйгурской вышивке часто используются изображения цветов, растений и животных, а также символические узоры, которые передают пожелания удачи и счастья. В техническом плане применяются различные методы, такие как плоская вышивка, вышивка зернышками, заклепочная вышивка, плетеная вышивка, вышивка золотой нитью, накладная вышивка и завитая вышивка. Различные методы и стили комбинируются для создания разнообразных композиций.

При посещении дома Кадыра Рахмана можно увидеть настенные ковры, декоративные подушки и незаконченные вышивки на его рабочем столе. "Раньше вышивка использовалась главным образом для украшения подушек, одеял и тюбетеек, тесно связана с повседневной жизнью, и создаваемые рисунки были очень жизнерадостными", - говорит Кадыр Рахман, указывая на небольшую вышитую тюбетейку на своей голове, которую он сам сделал.

Он отмечает, что вышивка является драгоценным наследием культуры уйгурского народа и передает их историю и культурные ценности. Кадыр Рахман с гордостью продолжает заниматься вышивкой, не только создавая прекрасные работы, но и обучая молодых вышивальщиц в своем окружении. Он стремится оживить уйгурскую вышивку, придав ей современный стиль и модные оттенки.

Кадыр Рахман стал символом традиционной уйгурской вышивки в Синьцзяне. Его страсть и преданность искусству позволяют ему расширить границы этого древнего ремесла и придать ему новую жизнь в современном мире.

Традиционная вышивка украшает современные модные цвета

В 2008 году хамийская вышивка уйгуров была включена во второй список национального уровня проектов по охране нематериального культурного наследия. В 2016 году Министерство культуры и туризма Китая создало первую национальную мастерскую традиционных ремесел в городе Хами. Мастерская объединяет обучение, тренинг, исследования, развитие, продвижение, демонстрацию и внедрение бренда в области традиционной вышивки Хами. Это яркий пример сочетания традиционного и современного, старинного и нового.

Кадыр Рахман и многие другие вышивальщицы из мастерской получили возможность посещать Пекин, Гуанчжоу, Сучжоу и другие места для изучения искусства вышивки.

"В Гуанчжоу я научилась гуанчжоуским стежкам, познакомилась с дизайном, каллиграфией и цветоведением, посетила музеи в Гуанчжоу и соседних городах. Мои горизонты расширились. Самые древние и самые современные произведения искусства существенно повысили мое эстетическое восприятие и дали много новых идей," – делится вышивальщица.

После возвращения из учебных поездок, Кадыр Рахман организовал команду вышивальщиц и вместе с ними начал разрабатывать дизайн вышивки, сохраняя традиции и одновременно создавая что-то новое. Диапазон и разнообразие разработанных продуктов включают товары категории культурных и креативных продуктов, предметы быта, игрушки, сувениры для туристов и т.д. Годовой доход также увеличился.

"Мы сочетаем культурные и креативные продукты с нематериальным наследием и создаем более 40 видов популярных среди молодежи вещей, таких как подвески, часы, наушники и т.д. Каждый год мы получаем множество заказов", - сказал Кадыр Рахман.

Необычайным образом совпало то, что работы вышивальщицы мастерской – Ранаргуль Суби совместно с дизайнерами из Шанхая, представили работу "Расцвет цветов", привлекли широкое внимание на открытии Парижской недели высокой моды в 2015 году, посвященной "Поклонению Китаю", открывая путь для модного стиля хамийской вышивки.

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