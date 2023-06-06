Объявлены топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира
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Стоимость бренда "Манчестер Сити" за год повысилась на 13%, и достигла 1,51 миллиарда евро. Прежний лидер рейтинга мадридский "Реал" впервые за 4 года опустился на вторую строчку, его стоимость к данному моменту составляет 1,46 млрд евро.
Most valuable #footballclub #brands in 2023!— Brand Finance (@BrandFinance) June 6, 2023
-@ManCity FC is the top scorer, with a brand value of €1.51 billion
-@realmadrid earn a respectable 2nd with a brand value of €1.46 billion
-@FCBarcelona defends 3rd, valued at €1.37 billion
REPORT: https://t.co/jqU39W9gIV pic.twitter.com/WcZbT7aPam
Тройку самых дорогих футбольных брендов замыкает каталонская "Барселона" – 1,37 млрд евро. В первую пятерку клубов входят еще два знаменитых британских коллектива: "Манчестер Юнайтед" (1,36 млрд) и "Ливерпуль" (1,36 млрд).
Фото: twitter/PSG_inside
Далее по рейтингу дорогих брендов располагаются "ПСЖ" (1,13 млрд), "Бавария" (1,1 млрд), "Арсенал" (0,91 млрд), "Тоттенхэм" (0,9 млрд) и "Челси" (0,86 млрд).
Тем временем, "МанСити" готовится пополнить свою коллекцию новым трофеем на этой неделе. 10 июня "горожане" сыграют в финале Лиги чемпионов уходящего сезона, где встретится с итальянским "Интером". Матч пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе "Ататюрк Олимпьят".