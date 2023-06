Объявлены топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



Стоимость бренда "Манчестер Сити" за год повысилась на 13%, и достигла 1,51 миллиарда евро. Прежний лидер рейтинга мадридский "Реал" впервые за 4 года опустился на вторую строчку, его стоимость к данному моменту составляет 1,46 млрд евро.

Most valuable #footballclub #brands in 2023!



-@ManCity FC is the top scorer, with a brand value of €1.51 billion



-@realmadrid earn a respectable 2nd with a brand value of €1.46 billion



-@FCBarcelona defends 3rd, valued at €1.37 billion



REPORT: https://t.co/jqU39W9gIV pic.twitter.com/WcZbT7aPam